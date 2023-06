«La nostra prima volta in Consiglio» 

Il nuovo Consiglio comunale si appresta ad accogliere sette esordienti che, per la prima volta, sederanno in aula consiliare.

L’emozione

Il maggior numero di esordienti è della lista “Mauro Usai Sindaco”, dove su otto consiglieri piazzati, cinque risultano essere debuttanti. «La voglia di cominciare è tanta. - confessa Gianna Concu, coordinatrice infermieristica di professione - Ho molte aspettative, personali e di un gruppo che, come confermano i risultati della campagna, ha operato in modo eccelso. È proprio quest’unità che ha permesso di ottenere tanti consensi». Sabrina Boi, mamma a tempo pieno e membro dell’associazione “Balestrieri d’Iglesias” non si aspettava di poter occupare una posizione in Consiglio «Quando mi è stato chiesto di candidarmi ho avuto pochi dubbi. - rivela - Credo ciecamente nel progetto del sindaco. Mi sono concentrata sul lavoro per le elezioni, sulle persone e mai sui numeri. È un’emozione molto forte». Susanna Locci, capo negozio di professione, ammette d’essere andata oltre le proprie aspettative: «Ho a che fare con tante persone da molti anni e la soddisfazione più grande è quella di sentirmi dire d’essere stata votata perché ritenuta una “bella persona”. - dichiara - Alcuni addirittura confidano d’averlo fatto perché non ho chiesto loro il consenso. M’impegnerò al massimo per dar voce ai cittadini».

Al lavoro

L’avvocato Federico Melis, ha un piccolo personale primato: «Quello di aver fatto parte in due sole tornate elettorali con due liste che hanno fatto incetta di consensi. - racconta - La prima fu nel 2013 con la lista “Piazza Sella” (anche se non entrai in Consiglio) che ottenne oltre 5 mila voti e ora con quella “Mauro Usai Sindaco” che di voti ne ha preso più di 4 mila. Questo significa che mi metto in gioco quando credo fermamente nei progetti e nelle persone che intendono realizzarli». Alberto Plaisant è un geologo e ricercatore e crede, grazie alla sua professione, di poter dare una mano per un ulteriore sviluppo futuro di quello che reputa essere una delle pietre miliari dell’operato della passata amministrazione: «Ovvero l’essere riusciti ad acquisire e gestire i siti minerari dismessi. - racconta - Son contento perché ho ottenuto dei consensi per via della stima che le persone nutrono nei miei confronti». Nella lista del Pd l’unica figura debuttante è quella dell’avvocato Giuseppina Lorenzoni: «Tenevo a darmi una possibilità per poter servire città. - confessa - A volte è troppo semplice discutere sulle scelte politiche, per essere produttivi bisogna mettersi in gioco in prima persona».