«La nostra prima cena di quartiere» 

L’invito era chiaro: ognuno porti un tavolo, la sedia e cibo per sé. E così è stato: in ottanta (persona più persona meno) sabato sera hanno portato ogni ben di Dio nel campetto di Santa Lucia per quella che è stata la prima cena di quartiere di Muravera. Un’idea nata quasi per caso lo scorso mese «con l’intento – spiega Simone Porcu, uno degli organizzatori assieme ad Andrea Macis e Alessia Tronci – di ritrovarci tutti assieme in presenza, scambiare due parole e socializzare in un tempo caratterizzato dai social e, purtroppo, sempre più povero di vita sociale».

Un esperimento

«L’abbiamo fatto senza avere una idea di come sarebbe andato, anzi eravamo anche un po’ titubanti. Non lo abbiamo neanche pubblicizzato se non con il passaparola», aggiunge Porcu. Ed invece un intero quartiere si è riversato nel campetto rionale (con tanto di autorizzazione rilasciata dal Comune): famiglie al completo, giovani e meno giovani, qualcuno che ha chiesto di poter partecipare pur abitando in un altro quartiere (l’invito era comunque esteso a tutti). «Due ragazzi che stavano andando a comprare una pizza sono passati mentre stavamo allestendo il campetto – racconta Andrea Macis – e ci hanno chiesto se potevano aggiungersi per mangiarla in compagnia. Anche questo gesto ci ha fatto particolarmente piacere». C’è chi ha portato chili di malloreddus, chi mirto e vino, altri hanno comprato la carne. Ad arrostirla ci ha pensato Gabriele Carrus, residente a trenta metri dal campetto: «Ci siamo dati una mano a vicenda – sottolinea – è stato molto carino».

Il campetto

Per facilitare il compito, è stato “apparecchiato” dagli organizzatori con lunghe tavolate e una decina di fili sopraelevati a sostenere delle lampadine (all’interno non c’è l’illuminazione pubblica). «All’inizio non volevo neanche andare – dice Luciano Saiu, presidente della società di tennistavolo di Muravera diventata la numero uno in Italia e residente anche lui in zona Santa Lucia – poi mi son fatto convincere. Una serata bellissima, ho avuto modo di chiacchierare con diverse persone con le quali magari ci si scambiava solo un saluto di fretta. E come me tanti altri. Sarebbe bello ripetere queste serate con una certa frequenza».

Come ogni cena che si rispetti alla fine (sin dopo la mezzanotte) ecco un po’ di musica, la chitarra e le canzoni di Lucio Battisti. Con il telefonino, almeno per una sera, messo da parte. E nessuno, nello storico campetto di Santa Lucia, ne ha sentito la mancanza.

