«La nostra musica  scelta per le nozze in tutta la Sardegna»  

Girano la Sardegna in lungo e in largo per dare una colonna sonora ai matrimoni rendendoli indimenticabili. Ed ora è arrivato un prestigioso riconoscimento per i tre componenti del gruppo Dieffe Musica , formato da due giovani musicisti sangavinesi Davide Moreno (25 anni) e Nicola Frongia (22 anni) e da Federico Pilloni (29 anni) di Guspini . I tre artisti del Medio Campidano sono i vincitori del Wedding Awards 2023, un premio assegnato in base alle recensioni ottenute dalle coppie sposate nel sito matrimonio.com . Il premio, ottenuto nella categoria musica, è arrivato grazie al numero delle recensioni positive arrivate dalle coppie iscritte nel sito che ha promosso questo riconoscimento.

Le feste

Così da San Gavino Monreale i tre musicisti si muovono in tutta l’Isola arrivando anche a Sassari, a Bono, a Carloforte, ad Arbatax senza dimenticare i tanti paesi del Medio Campidano. Una passione per le nozze nata per il piacere di stare in mezzo alla gente come rimarca Federico Pilloni, cantante e animatore: «Faccio da anni questo lavoro ma ogni volta è sempre un’emozione immensa. Ci troviamo davanti a persone semisconosciute che scommettono su di noi sulla base di qualche video e qualche foto sui nostri canali social, eppure riusciamo a farci dare fiducia. Per noi è un onore, per questo diamo sempre il massimo per ripagare le persone. Il clima è sempre festoso e non sono mai successe cose clamorose anche se una volta uno degli invitati, forse per l’euforia, ha deciso di portarsi a casa una sedia presa dal ristorante. Siamo stati anche a Carloforte su una terrazza vista mare o in matrimoni dove gli invitati erano 750 come è successo a Bono, nel nord Sardegna». Racconta che talvolta nascono nuove amicizie: «Il bello è che in quest’occasione si costruiscono rapporti con gli invitati tanto da finire la serata all’alba e festeggiare anche con la sala chiusa. Sono anche nate vere e proprie amicizie con sposi che abbiamo avuto modo di frequentare. Ci adattiamo a tante situazioni: nel 2022 abbiamo animato anche un matrimonio tra una sarda e un canadese con la platea degli invitati di doppia nazionalità: ci siamo divertiti con la tecnica dell’intervista doppia con la traduzione in tempo reale. Ogni ricorrenza è bellissima e unica: noi solitamente abbiamo un tavolo per lo staff in cui ci accomodiamo insieme a fotografi, videomaker e wedding planner» .

La musica

Altra anima del gruppo (il nome è formato dalle sue iniziali e da quelle di Federico) è Davide Moreno: « Cerchiamo di essere musicisti prima che animatori, sia per come siamo cresciuti e per ciò che abbiamo studiato, sia perché fare bene la parte musicale è quello che ci gratifica di più. Fare matrimoni credo sia il lavoro più bello del mondo: sei immerso nel giorno più bello della vita di due persone, che ti hanno scelto per rendere quel giorno ancora più bello, nonostante ti conoscano a malapena e hanno “scommesso su di te”. Quindi viviamo con loro le emozioni, risate, i balli, e non possiamo non sentirci davvero onorati. Un ricordo che porto nel cuore è uno degli ultimi matrimoni, ad Arbatax, quando, appena finito di cantare “Stand By Me” come primo ballo degli sposi, la sposa è venuta ad abbracciarmi forte. Per me quella è stata la conferma per capire quanto possiamo essere importanti nel giorno delle nozze di due innamorati. Facciamo molto repertorio italiano (da Jovanotti a De André passando per Vasco, Ligabue, fino ad arrivare ai più moderni Pinguini Tattici Nucleari, Coez, Gazzelle e tanti altri) ma anche straniero (Lionel Richie, Jason Mraz, Robbie Williams e tanti altri). Abbiamo già 22 pr enotazioni per quest’anno» .