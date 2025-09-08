«La nostra musica per Beniamino» 

Una proposta di legge che porta soprattutto il suo nome: “Beniamino Zuncheddu e altri” che nasce col solo obiettivo, di garantire il giusto risarcimento alle vittime della giustizia. Di firme, ne sono state già raccolte 25mila, tutte in Sardegna. Ne servono il doppio. Ora si muove anche il gruppo musicale degli Istentales che ieri, ha proposto il suo concerto proprio a Burcei, cantando anche la loro canzone che il leader Gigi Sanna, ha scritto per dire no ad una “Zustissia Mala”. Quella che è costata a Beniamino Zuncheddu 33 anni di carcere da innocente.

La canzone

«Le parole e la musica le abbiamo scritte in un’ora. Lo abbiamo fatto perché - dice Gigi Sanna - questa è una storia incredibile, assurda, triste: 33 anni rubati ad un uomo, finito in carcere da innocente per la strage di Sinnai. La musica e le parole fanno breccia nel cuore di chi ascolta. Vogliamo contribuire al raggiungimento delle 50mila firme necessarie per l’approvazione di quella legge proposta per risarcire le vittime dell’ingiustizia. Lo faremo anche nella penisola durante la nostra tournée in mezza Italia».

Gli Istentales porteranno il caso di Beniamino Zuncheddu, anche fra i club degli emigrati sardi, raccogliendo le firme per la legge proposta dal Partito radicale con Irene Testa , la garante dei detenuti. Ci sarà anche Gianluca Genco del Partito radicale, presente ieri a Burcei, da tempo impegnato in questa straordinaria raccolta di firme. Gli Istentales, saranno il 19 settembre a Civitavecchia, il 20 a Viterbo, il 21 a Colleferro, il 26 settembre a Pomarance (Pisa), il giorno dopo a Ponte a Tressa (Siena). E, ancora a Bergamo il 10 ottobre, a Berbenno l’11 ottobre, il 12 a Rivoli.

La legge

La proposta di legge punta a garantire alle vittime della giustizia una provvisionale economica a chi alla fine di un processo è stato assolto.

Beniamino Zuncheddu, ieri era in Piazza vicino al Gigi Sanna, e agli componenti del gruppo, Roberto Zucca, Luca Floris, Sandro Canova, Francesco Lai, Francesco Carboni Tonino Maccari, e a tutti gli altri collaboratori tecnici del gruppo musicale: «Come sto? Non mi lamento. Ho la fortuna di avere accanto i miei familiari, il mio paese che mi sta vicino». Questa legge? «Deve essere approvata: è una questione di giustizia».