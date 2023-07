«La nostra “movida” rispetta tutti» 

C’è movida e movida. C’è quella che non rispetta le regole, la malamovida, e quella che invece segue rispettosamente i criteri di convivenza tra i gestori dei locali e i residenti. A Villanova, in piazza San Domenico, Ruggero Mameli è uno di gestori che contribuisce a rendere la piazza viva senza disturbare il riposo dei residenti. «Sono pochi i residenti di Villanova che lamentano del rumore sulla piazza», dice. «Fino a un paio di anni fa la piazza altro non era che parcheggio dove gli spacciatori sostavano con le auto e l’immondezza era ovunque, mentre oggi vive un positivo risvolto culturale, sociale e persino economico. Qualche gestore avrà anche sbagliato ma lo avrà fatto anche perché certe regole non sono così chiare». Per esempio: il rumore della musica che proviene da dentro un locale è consentito? E se sì, quando e in che limiti è consentito? Lui, nell’incertezza, per evitare di infrangere una regole «ho preferito spegnerla. ma mi domando, è giusto?». «Noi, pur avendo il permesso per tenere aperti fino alle due del mattino, alla mezzanotte chiudiamo», come lui fanno anche altri, «cos’altro possiamo fare? Certamente non uscirò mai in strada per chiedere di fare silenzio, di non bere birra comprata al supermercato, di non sporcare né disturbare i residenti. Sono azioni, queste, che se necessario posso adottare con i miei clienti, ma mai gli altri».

