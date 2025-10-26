«La nostra missione: aiutare gli altri» 

Ogni settimana, quando cala la sera e i centri cittadini si svuotano, un piccolo gruppo di volontari percorre le strade con sacche, thermos e sorrisi. Portano pasti caldi, coperte e ascolto a chi vive per strada. Una missione quella dei volontari dell’associazione CharliBrown, con sede a Monserrato. L’iniziativa “Un pasto caldo per i clochard” è attiva dal 2019 e rappresenta una delle attività più sentite dell’associazione presieduta da Manuela Ambu.

La generosità

«Con questo progetto vogliamo ricordare che l’arte più grande è quella della solidarietà», spiega Ambu. «Il nostro impegno nasce dal desiderio di donare calore umano e sostegno concreto a chi vive per strada, offrendo non solo un pasto, ma un momento di dignità e di incontro». Ogni settimana vengono distribuiti circa trenta pasti, spesso donati da pizzerie e gastronomie a costi simbolici o gratuitamente. «Spesso aggiungiamo anche qualcosa in più», racconta la presidente, «perché sappiamo quanto grande sia la povertà che ci circonda».

Povertà in aumento

Accanto al progetto di strada, CharliBrown porta avanti anche “L’Armadio del Sorriso”: l’iniziativa consente a famiglie e persone in difficoltà di ricevere gratuitamente fino a cinque capi di abbigliamento al mese. «L’ultimo giorno di apertura», dice Ambu, «è venuta una persona disperata: oltre ai vestiti le abbiamo dato un po’ di spesa. Dietro un sorriso, a volte, ci sono drammi silenziosi». Tra i volti più noti dell’associazione c’è Deborah Argiolas, volontaria di strada da oltre quindici anni. «Quando ho conosciuto Manuela abbiamo deciso di unire le forze e partire con questo progetto. Non arriviamo mai con strafottenza: ci avviciniamo con rispetto, chiedendo se hanno voglia di un pasto caldo o di due chiacchiere. A volte è proprio l’ascolto ciò di cui hanno più bisogno». Proprio grazie all’ascolto, i volontari sono riusciti ad aiutare una giovane donna che era scappata di casa ed era in una situazione di evidente difficoltà. «Con delicatezza», racconta Argiolas, «siamo riusciti a riportarla a casa. Grazie all’ascolto abbiamo capito che aveva bisogno di aiuto. Momenti che restano nel cuore».

La gratitudine

C’è un ricordo che la volontaria custodisce con emozione: «Io sono atea», dice, «e la frase che più mi ha toccata è stata “che Dio ti benedica”. Da non credente mi sono commossa, perché per chi la pronuncia quelle parole valgono più di qualsiasi altra cosa». Anche il mondo dei social ha scelto di affiancare CharliBrown. L’influencer Kry Fissoridendo, volto noto cagliaritano, racconta: «Quando consegni una pizza e vedi gli occhi lucidi di chi la riceve, capisci che il vero compenso è quello sguardo di gratitudine. Sensibilizzare è importante, non per visibilità, ma per far sapere che chiunque può dare una mano». Oggi l’associazione cerca nuovi volontari per ampliare i turni: «Chiunque voglia unirsi a noi può contattarci tramite la pagina Facebook Associazione CharliBrown o con un messaggio whatsapp».



