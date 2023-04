«La nostra maestra speciale ci ha insegnato a studiare con il metodo Montessori»  

«Lei era una maestra fuori dagli schemi che ci ha insegnato tanto ed è sempre rimasta nei nostri cuori. Per questo a distanza di anni l’abbiamo rintracciata e reincontrata». È il racconto di un gruppo di ex studenti sansperatini che dopo oltre 40 anni hanno voluto incontrare la loro insegnante, Giovanna Sanna. «Questi ragazzi», racconta commossa la maestra 83enne, «sono la dimostrazione che, nonostante il mio metodo d'insegnamento fosse considerato forse troppo innovativo, alla fine sono stata ripagata. Che emozione vederli grandi».

L’idea

«Ora siamo 50enni», racconta Andrea Caboni, «durante una serata assieme ci siamo ritrovati a pensare a maestra Giovanna. Era un ricordo lontano, eppure nitido: lei era un’insegnante molto in anticipo sui tempi, scuola Montessori, che ci faceva sognare e appassionarci a ciò che imparavamo. Una di noi, non so come, ricordava ancora il numero di telefono della maestra. Ci abbiamo provato, abbiamo chiamato il numero e con nostra sorpresa ci ha risposto». E a quel punto, il passo successivo non poteva che essere quello di incontrarla di nuovo: «Ci ha stupiti perché era ancora come allora, piena di vita e di voglia di incontrarci. Ci ha detto di sì e a quel punto abbiamo organizzato».

L’insegnante

Maestra Giovanna Sanna, originaria di Aritzo, insegnò a San Sperate per alcuni anni, incontrando (anche) il gruppo di studenti che decenni dopo l’avrebbe rintracciata: «Conservo ricordi bellissimi di quegli anni», spiega oggi, «i bambini mi hanno sempre saputo sorprendere e ho avuto decine, se non centinaia, di studenti incredibili. Mi è sempre piaciuto insegnare e ho sempre voluto farlo a modo mio: i giovani vanno aiutati e incuriositi. Con loro mi divertivo e poi amavo l’arte, facevamo dei lavoretti a scuola. Rodari era uno degli autori che più mi piaceva spiegare. Non ho insegnato solo a San Sperate, ma lo ricordavo bene anche perché a San Sperate l’arte era protagonista assoluta nel quotidiano». Un metodo che negli anni le creò più di un problema con le direzioni scolastiche. «Forse ero un po’ in anticipo sui tempi», ride maestra Sanna, «ma ho lottato con tutte le forze per continuare la carriera secondo la mia visione. Non sono nessuno per dire che avevo ragione o torto, ma se dei ragazzi mi rintracciano dopo così tanti anni vorrà dire qualcosa».