«La nostra lettera sul palco di Sanremo» 

«Non saliremo sul palco dell’Ariston». Lo dice con delusione e amarezza Fabio Pitzalis, agricoltore di Guasila unico rappresentante sardo del comitato “Riscatto agricolo” arrivato giovedì sera a Sanremo con la speranza, insieme ai colleghi delle altre regioni, di poter spiegare in mondovisione le difficoltà che sta vivendo il mondo agropastorale e i motivi che hanno spinto, ormai da due settimane, agricoltori e allevatori a una mobilitazione generale. Dopo vari tira e molla andati avanti per tutta la giornata di ieri, a poche ore dalla quarta serata del Festival la conferma arriva anche da Roberto Sergio, a margine degli Stati Generali della Siae a Sanremo: «Quella di non far salire gli esponenti della protesta con i trattori sul palco di Sanremo è stata una scelta condivisa con il ministro dell'Interno Piantedosi». È però attesa la lettura da parte di Amadeus di una nota condivisa dai rappresentanti del movimento. «Abbiamo trovato un accordo e sarà lui a leggere la nostra lettera con le nostre firme sul palco. Noi l’abbiamo consegnata, ci auguriamo venga letta nella sua totalità e che non sia stata una mossa per tenerci buoni». Intanto nella città dei fiori, ieri diversi trattori sono arrivati dal Nord Italia: inizialmente i toni erano di rottura e i manifestanti pronti «al tutto per tutto» pur di far sentire la propria voce.

In serata però “Riscatto agricolo” ha mostrato un volto più dialogante, accettando la proposta della Rai. «Sinceramente non siamo molto fiduciosi, dopo la serata del Festival il comunicato verrà comunque divulgato». (fr. me.)

