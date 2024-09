La nostra Italia tra il boss e il duce 

Dopo l'ingorgo di star hollywoodiane a Venezia ‘81 è il giorno degli italiani, con “Iddu” di Fabio Grassadonia e Antonio Piazza in concorso per il Leone d'oro e la prima mondiale di “M - il figlio del secolo” di Joe Wright, la serie tv dal romanzo bestseller di Antonio Scurati.

Sotto la pioggia

Piove, anzi diluvia, dopo giorni assolati e il red carpet si sposta all'interno del foyer della Sala Grande in uno spazio ristretto dove si sistemano i fotografi (una giornata così meteo-tragica con Lady Gaga sarebbe stata un vero problema per la sicurezza). Sfilano a distanza di un'ora, una sfida tra due che si vogliono bene e si rispettano, due tra i nomi più belli del cinema italiano: c'è Elio Germano, che interpreta il superboss Matteo Messina Denaro e c'è Luca Marinelli, il duce nella serie Sky. Entrambi in panni non facili, sia per la complessità dei progetti e sia per il parere morale ma che da grandi attori hanno interpretato, sospendendo il giudizio. Con Germano c'è anche Toni Servillo, con cui duetta in “Iddu”, mentre in “M” tra gli altri Lorenzo Zurzolo e Maurizio Lombardi.

“Iddu”

Liberamente ispirato a fatti accaduti, Iddu in sala dal 10 ottobre con 01. Fabio Grassadonia e Antonio Piazza sono due registi resistenti, rigorosi, che dell'indagine, con il loro stile s'intende, sulla Sicilia hanno fatto il centro della loro opera. Elio Germano è Matteo Messina Denaro, il superlatitante di mafia arrestato dopo 30 anni a Palermo nel 2023 e morto lo stesso anno pochi mesi dopo. Toni Servillo è Catello, un politico ex sindaco di Castelvetrano, dove il mafioso era nato nel 1962, viscido, ambiguo, ma disposto a tutto per riguadagnare credibilità, rimettersi in gioco, accettando così di lavorare per i servizi segreti, favorendo un carteggio con il figlioccio Iddu per stanarlo.

“M - Il figlio del secolo”

«È stato molto difficile da antifascista convinto», ha detto Marinelli, «perché da attore quando si affronta un personaggio si sospende il giudizio ma questa volta sospenderlo mi pesava, era faticoso avvicinarmi il più possibile a questa persona e al dolore che ha provocato».

Verso Fertilia

Intanto, oggi, sarà presentato “Rotta 230°”, il film di Igor Biddau, viaggio straordinario che ripercorre in senso inverso la rotta solcata, nella primavera del 1948, da 13 pescherecci con a bordo 53 famiglie di esuli di Istria, Fiume e Dalmazia che dopo aver dovuto abbandonare la terra in cui sono nati, dopo 20 giorni e 20 notti di navigazione, hanno raggiunto Fertilia, una piccola città di fondazione incompiuta sorta vicino ad Alghero, facendo germogliare il seme di una nuova vita.

RIPRODUZIONE RISERVATA