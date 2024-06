«La nostra forza è la vicinanza ai cittadini» 

Hanno preso in mano le indagini che hanno portato alla revisione del processo che era finito con l’ergastolo di Beniamino Zuncheddu, accusato della strage di Sinnai, avvenuta l’8 gennaio 1991: la loro attività ha consentito, dopo 33 anni, di arrivare all’assoluzione di Zuncheddu e ieri i sei carabinieri del nucleo investigativo del comando provinciale di Cagliari hanno ricevuto l’encomio da parte del comandante della Legione Sardegna. Un riconoscimento per Gianluca Miscali, Efisio Mameli, Nicola Deidda, Daniel Angius, Cristian Demontis e Giorgio Tocco arrivato durante le celebrazioni del anniversario numero 210 della fondazione dell’Arma.

I dati

La giornata è iniziata con l’omaggio ai caduti: il comandante regionale, Stefano Iasson, e quello provinciale di Cagliari, Luca Corbellotti, hanno deposto una corona d’alloro davanti al monumento all’interno della caserma Zuddas, di via Sonnino. Di sera la cerimonia davanti ai rappresentati di tutte le istituzioni e a uno schieramento dei carabinieri. E il comandante della Legione, ha evidenziato il calo dei reati denunciati (-4,69%) e l’incremento di quelli perseguiti dai carabinieri (+1,72). «È importante», ha sottolineato Iasson, «la nostra presenza sul territorio con 267 presidi su 377 Comuni sardi. Questo consente di mantenere alta l’attenzione nel controllo del territorio, sia l’azione di contrasto della criminalità». In un anno sono stati più di mille gli arresti mentre le denunce sono state circa 11mila.

Truffe e piantagioni

Il comandante regionale ha ricordato come i carabinieri abbiano risolto «otto omicidi su nove avvenuti nell’Isola». Uno dei fenomeni preoccupanti che sta colpendo soprattutto gli anziani sono le truffe e le frodi informatiche: «Registriamo una flessione», ha spiegato Iasson, «anche grazie alla costante attività di informazione svolta dall’Arma agli anziani». Ingenti i quantitativi di sostanze stupefacenti sequestrati (con tre organizzazioni criminali specializzate nel traffico di droga): in particolare marijuana e hascisc. Scoperte anche 68 piantagioni di cannabis indica. E che la droga sia sempre l’emergenza principale nell’Isola lo confermano gli arresti: 171, con la denuncia di 261 persone.

Il ricordo

Nel suo discorso il comandante ha ricordato Stefano Pistis, il militare della Brigata Sassari morto lunedì in un incidente stradale a Tramatza. Poi la consegna di quattro medaglie d’argento (a militari della compagnia di Dolianova che hanno salvato quattro persone in un incendio in un’abitazione), tre di bronzo (a carabinieri della compagnia di Isili e di Quartu), un encomio solenne (compagnia di Iglesias) e quarantadue encomi semplici (tra questi quello agli investigatori che hanno portato all’assoluzione di Zuncheddu), oltre a uno di reparto.

