«La nostra felicità si trova qui» 

Un contratto a tempo indeterminato, un lavoro in ufficio a pochi chilometri da casa e la possibilità di gestire un’azienda di famiglia oggi sembrano il sogno di qualsiasi ragazzo ma c’è chi, rapito dalla bellezza della Sardegna e dalla natura incontaminata, ha deciso di rinunciare a tutto ciò. Si chiamano Lukas Pichler, Fabian Malleier e Martin Pfeifhofer: hanno 29 anni e vivono tra Gonnosfanadiga e Guspini. Da sei anni hanno lasciato la loro vita e i loro lavori in Alto Adige per comprare un terreno nelle montagne tra Gonnosfanadiga e Fluminimaggiore e dedicarsi all’agricoltura e all’apicoltura. Nati e cresciuti ad Alana, vicino Merano, si sono conosciuti tra i banchi della scuola superiore. Una volta diplomati, Martin ha continuato gli studi per diventare informatico, mentre Lukas e Fabian hanno iniziato subito a lavorare.

Infelici e claustrofobici

Fabian, figlio di uno dei maggiori produttori di giocattoli in legno per aree pubbliche, è entrato nell’azienda paterna: «In poco tempo – racconta – ho iniziato ad affiancare i miei genitori anche nelle riunioni aziendali e in ufficio. I miei amici mi dicevano spesso quanto fossi fortunato a soli 19 anni ad avere uno stipendio, un lavoro e un’azienda in cui fare carriera. Però non mi sentivo felice».

«Mi sentivo capito da Fabian», racconta Lukas: «Facevo il falegname e avere orari e stare chiuso in un capannone per tante ore non mi rendeva felice. Avevo un contratto a tempo indeterminato e uno stipendio buono ma mi sentivo soffocare. L’idea di passare tutta la vita così mi rendeva claustrofobico».

Martin, raccontano i due amici, condivideva le loro sensazioni: «Non voleva mollare del tutto il suo lavoro e la sua vita ma ci appoggiava».

Né Grecia né Spagna

Così, per cercare un posto dove sviluppare la loro idea di vita felice, nel 2016 i tre ragazzi si sono spostati in Grecia per qualche mese e poi in Spagna. «Non ci convincevano né l’una né l’altra», racconta Lukas: «Era tutto molto bello ma nessuno di noi si era innamorato di nessuno di quei posti. Avremmo dovuto usare tutti i nostri risparmi: i nostri genitori non appoggiavano la nostra scelta, non potevamo andare in un posto qualsiasi».

Il posto giusto

Un giorno i ragazzi scelgono di passare qualche giorno in Sardegna e per caso finiscono fra le montagne di Gonnosfanadiga, Arbus e Fluminimaggiore. Stavolta tutti e tre s’innamorano del luogo e decidono di acquistare un terreno.

Solo un mese dopo l’amara sorpresa: il grande incendio del 2017 riduce in cenere ogni loro cosa. «Non è stato facile», ricorda Fabian: «Abbiamo dormito per otto mesi in un camper senza acqua, corrente, riscaldamento. È stata durissima ma non abbiamo mollato. Pur di portare avanti il nostro sogno siamo tornati in Alto Adige per la stagione della raccolta delle mele: quello che guadagnavamo lì lo rinvestivamo qui».

Oggi i ragazzi stanno iniziando le pratiche per aprire la loro azienda agricola: sarà completamente biologica. Nel frattempo continuano a sacrificarsi per riuscire nel loro intento: «Le nostre famiglie e i nostri amici ci dicono che siamo pazzi ma per noi i pazzi sono loro a non voler vivere una vita libera tra la natura in questo paradiso».

RIPRODUZIONE RISERVATA