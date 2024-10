«La nostra famiglia all’avventura» 

“Dimensione avventura” era il nome di un fortunato programma tv degli anni 80 con Ambrogio Fogar. La versione moderna e sulcitana di vivere la natura nella sua purezza e nelle sue difficoltà, è offerta dall’esperienza che sta maturando una famiglia di Carbonia, i Murru-Cugusi.

Il team

Alex Murru, 39 anni, Alessandra Cugusi, 31, la figlia Claudia di 5, e il fedele cane Xavier sono i protagonisti di esperienze diventate virali: le escursioni in prevalenza in mezzo ai boschi o sulle scogliere più suggestive della Sardegna sono rilanciate sulla loro pagina Instagram, Wild Family, che conta già dodicimila follower. Una famiglia davvero a “dimensione avventura”: le uscite ogni volta che il lavoro lo consente (lui fa il commesso, lei assistente geriatrica) si traducono talora in lunghe camminate, ma il più delle volte in escursioni con bivacco annesso, in cui tutti i componenti, compresa la piccola Claudia, mettono in atto le tecniche base di sopravvivenza: accendere un fuoco con sistemi rudimentali, realizzare un riparo, costruire arnesi. Senza tralasciare la promozione dei siti più affascinanti del territorio.

La passione

La famiglia escursionista aveva iniziato a porre le basi ancora prima della nascita della piccola, ma da due anni la loro pagina è assurta a “cult” del settore: «All’inizio – racconta Alex Murru – tutto è nato come un gioco, quasi una provocazione. Volevamo portare sul web la nostra passione ma chi ci conosceva non ci dava credito, diceva che il nostro era quasi un comportamento da visionari». Ma non si sono arresi. Le immagini diffuse sulla piattaforma Tic Toc, presto lasciata per Instagram, hanno cominciato a diventare virali: «Non siamo guide ma apprendisti autodidatti – sottolineano Alex ed Alessandra – appassionati di trekking e di tecniche di sopravvivenza, poi ad un certo punto abbiamo capito che si poteva fare anche con la bambina che all’inizio viaggiava con me sulle spalle, poi ha iniziato ad essere autonoma: lei vive tutto come un gioco, le nostre escursioni sono calibrate in base alla sua età e non fa nulla che le pesi o la metta in difficoltà». Le immagini diffuse raccontano quindi della raccolta della legna e dell’acqua, dell’accensione del fuoco senza l’ausilio di accendini, dei pasti consumati frugalmente come i pionieri del Far West: «Non pretendiamo di essere maestri – aggiunge – e consigliamo massima attenzione a chi vuole scegliere di imitare questa nostra passione».

I siti

L’Ogliastra e il suo entroterra è una delle zone più amate dalla famiglia escursionista, ma Alex Murru confessa una predilezione Made in Sulcis: «Il parco del Gutturu Mannu da Santadi ad Assemini è la nostra seconda casa: ci piace bivaccare tante volte anche solo una notte in montagna, prendendoci cura dei luoghi che, se occorre, ripuliamo da cima a fondo». Le loro avventure consentono anche di fornire indicazioni sulla qualità e quantità dei servizi richiesti da chi condivide queste esperienze: «Abbiamo notato il ripristino di alcune vecchie stazioni e le indicazioni della sentieristica a volte sono all’anno zero».

