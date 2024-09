«La nostra energia per la comunità» 

Alla base dell’idea di SoleNostrum c’è la condivisione dell’energia rinnovabile e la consapevolezza che insieme si possa far fronte alla povertà energetica. La neonata comunità energetica, con base a Lanusei, promuove la collaborazione tra chi produce e chi consuma. Frutto di oltre un anno di lavoro, tra montaggio e predisposizione degli impianti, studio e attese (la normativa è recente, è uscita nella primavera scorsa) può vantare già 800 Kw da poter condividere. Risorse pronte alla connessione.

Esempi virtuosi

L’idea è dell’imprenditore Salvatore Tegas, che insieme ad altri due soci, guardando a esempi virtuosi dove le comunità energetiche sono realtà consolidate, ha creato l’associazione con l’obiettivo di contribuire in modo significativo alla diffusione di impianti a fonti rinnovabili, alla riduzione dell’emissione di gas serra e all’indipendenza energetica. Nello specifico, sfruttando l’energia solare.

Gli impianti fotovoltaici sono stati installati in capannoni e strutture nei pressi delle tre cabine primarie in Ogliastra, stabilite da Enel. Questi impianti potranno entrare all’interno della comunità e produrre energia da condividere con i consumatori che entreranno all’interno della comunità. Salvatore Tegas spiega: «L’energia prodotta e condivisa garantisce un guadagno al produttore e, allo stesso tempo, al consumatore perché il Gestore dei servizi energetici garantisce una tariffa premio per la condivisione. Stiamo parlando di impianti sotto 1 megawatt che permettono di produrre energia nel territorio e per il territorio. La comunità guadagna perché ha prodotto e condiviso l’energia: il 30 per cento va ai consumatori, il 60 ai produttori e il 10 alla comunità per opere di solidarietà. È uno strumento che favorisce l’unione tra le persone, per produrre la nostra energia, consumare l’energia senza utilizzare fonti non rinnovabili».

Tutti insieme

Anche le istituzioni sono parte attiva di queste comunità, insieme a singoli cittadini, piccole e medie imprese, enti territoriali e autorità, incluse le amministrazioni comunali. Ma anche le cooperative, gli enti di ricerca, gli enti religiosi, quelli del terzo settore e di protezione ambientale. «I Comuni devono promuovere le comunità energetiche e trovare dei luoghi dove poter realizzare gli impianti e per poter condividere l’energia. Lo sforzo viene ripagato dal lasciare energia, quindi ricchezza, nel territorio, lontano dalla speculazione dei grandi impianti».

Tegas guarda avanti: «Il futuro è che ogni Comune abbia uno spazio per i propri impianti, per pensare alla propria energia per i propri cittadini. Il ragionamento che bisognerebbe fare è identico a quello che si faceva per un’altra risorsa fondamentale, l’acqua. In ogni paese c’è un pozzo di petrolio che non viene sfruttato: il sole».

