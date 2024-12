La nostra cucina 

Stasera su Videolina, a partire dalle 21, andranno in onda le ultime due puntate della stagione di “Filindeu”. La prima tappa è stata realizzata nella suggestiva cornice di Villanovafranca, dove il cuoco per caso Gianluca Medas, insieme alla signora Elide, ci accompagna alla scoperta di un piatto simbolo delle festività: il baccalà con olive. La puntata non è solo un viaggio culinario, ma un’occasione per esplorare le memorie legate al Natale di un tempo. Nella seconda puntata, Gianluca Medas ci porterà a Selegas: qui, con la signora Romina, preparerà un piatto simbolico: sa pudda prena. Letteralmente “la gallina ripiena,” rappresenta uno dei capolavori della cucina tradizionale, dove semplicità e sapore si uniscono per raccontare la storia di un territorio e delle sue tradizioni.