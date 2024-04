«La nostra commedia in turritano» La pièce di Pino e gli Anticorpi 

I trent'anni di carriera Stefano e Michele Manca, alias Pino e gli Anticorpi, iniziano a festeggiarli col primo amore: il teatro. Ieri il debutto e stasera alle 21 la replica al Parodi di Porto Torres “A nonno?” la loro prima commedia, scritta in turritano, che unifica le parlate e le espressioni di Sassari, Porto Torres, Sorso e Stintino. «È l'inizio di un nuovo ciclo che prevede nuove produzioni a livello teatrale, ma proseguiremo anche negli altri campi».

Gli altri campi sono la comicità in televisione: dopo “Colorado” stanno raccogliendo consensi sul canale Nove con “Only Fun-Comic Show” dove Pino la Lavatrice sostiene colloqui per i mestieri più disparati, da cuoco a bird watching, da venditore di poltrone a estetista. Nel frattempo prosegue la tournée nei teatri della penisola con lo spettacolo “Zeitgeist”. E naturalmente c’è anche il cinema, che dopo l'uscita di “Doppia Coppia” li vedrà protagonisti in un film del regista Amato.

In teatro e con una commedia vostra, come mai?

«Quando nel 1994 da ragazzini siamo partiti a fare spettacoli nei locali l'obiettivo era proprio il teatro. Vogliamo confrontarci con il genere commedia in sassarese che ha lunga tradizione anche di drammaturgia originale o adattata. Basti pensare alla compagnia Nuovo Sipario ’78 per la quale abbiamo recitato. Per il testo Michele ha ripreso uno dei suoi personaggi, il nonnetto, e ha scritto la sceneggiatura con Renato Cubo».

Cosa portate in scena con “A nonno?”

«È una commedia divertente, degli equivoci. Il nonnetto in questione è interpretato da Michele, che vive con una avvenente badante dell’Est Europeo, Francesca Rossi. Attorno a lei si scatena la caccia dei corteggiatori: io Stefano faccio il dottore, Aldo Milia il fisiatra, Andrea Coghene il nipote. Ognuno fa la corte alla badante ma non vuole incontrare gli altri coi quali ha contrasti o debiti e quindi quando entra in scena uno, gli altri si nascondono. E in più c’è il fidanzato straniero della badante, interpretato da Alessandro Scaramella».

Nel Nord Sardegna con una vostra commedia, nei teatri della penisola con Zeltgeist.

«È stata anche una scelta strategica, fare qualcosa di completamente diverso rispetto a quello che stiamo portando in giro in Italia. In “Zeltgeist” utilizziamo i diversi stili comici: lo sketch, il monologo, il cabaret, l'avanspettacolo».

Cosa prevede di altro il 2024 per festeggiare i 30 anni di attività?

«Siamo in attesa di trovare una distribuzione televisiva per il nostro film “Doppia coppia”, uscito alla fine dell'anno scorso. Peccato si sia chiuso il mercato della Russia, dove i nostri film precedenti “Bianco di Babbudoiu” e “Come se non ci fosse un domani” erano andati benissimo. Ora saremo interpreti in un film di Amato. Al Teatro Parodi di Porto Torres riproporremo i nostri personaggi e poi vorremmo fare uno spettacolo di soli clown, da portare fuori dall’Italia».

