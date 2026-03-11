«La nostra casa cade a pezzi» 

Lavori al tetto dell’edificio e la sistemazione degli appartamenti che presentano gravi problemi di umidità, pavimenti dissestati e soffitti deteriorati. È quanto richiesto da alcuni residenti di una palazzina di via Venezia al comune di Iglesias, che hanno inviato diverse segnalazioni, insieme a una ricca documentazione fotografica, ma gli inquilini attendono ancora risposte concrete.

In una delle abitazioni vive Giuseppina Migaleddu, affetta da diverse patologie e con disabilità grave riconosciuta. A raccontare la situazione è la figlia Simona Grassi, che descrive un appartamento ormai segnato dal tempo e dalle infiltrazioni. «La porta d’ingresso è deteriorata e le finestre sono quelle installate negli anni sessanta da mio nonno», spiega la figlia. Le pareti presentano crepe, alcune anche sopra l’ingresso, mentre in diversi punti della casa si notano segni evidenti di umidità e muffa. Anche il pavimento mostra piastrelle sollevate e instabili, che rendono difficile muoversi in sicurezza.

Il bagno è un altro punto critico: lo scarico è deteriorato e l’acqua finisce nelle pareti, alimentando ulteriormente l’umidità. «Abbiamo fatto una segnalazione al Comune tra novembre e dicembre, allegando circa quarantacinque fotografie per documentare i problemi», racconta Grassi.

Poco distante, nello stesso stabile, vive anche Marcella Corona con il compagno Sergio Puddu. Anche qui la situazione non è migliore. Corona, anch’essa affetta da grave disabilità, abita al terzo piano senza ascensore in un alloggio comunale dove l’umidità ha compromesso gran parte della struttura interna. Anche in questo caso le pianelle del pavimento si stanno staccando in più stanze e l’intonaco delle pareti cade a pezzi. In una delle camere il problema riguarda addirittura il soffitto: un frammento è già caduto sul letto e per precauzione è stato montato una sorta di baldacchino improvvisato.

«Ogni tanto cade qualche pezzo - afferma Puddu -. Nel bagno e in cucina la muffa ricopre intere porzioni di muro, nonostante la pulizia costante e le finestre lasciate aperte il più possibile». «Il pneumologo mi ha detto che la casa va assolutamente bonificata dalle muffe, il rischio è quello di rimetterci in salute», dichiara Corona.

Entrambi i nuclei familiari chiedono interventi sull’edificio, a partire dal tetto, ritenuto una possibile causa delle infiltrazioni, rendendo nuovamente sicure e salubri le abitazioni in cui vivono da anni.Dal Comune di Iglesias fanno sapere che nella giornata di oggi verrà effettuata una verifica della situazione segnalata, per valutare eventuali provvedimenti e possibili interventi.

