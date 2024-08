«La nostra battaglia contro le pale e le scorie nucleari» 

Ieri si sono dati appuntamento a Nurri i sindaci della zona, cittadini, comitati per la difesa dei territori contro la speculazione energetica e la minaccia del deposito di scorie nucleari. Nel mirino degli speculatori l’altopiano di Guzzini in cui vorrebbero realizzare un impianto eolico. «Il progetto - spiega Luigi Pisci, portavoce del comitato “Sarcidano difesa territoriale” - prevede il potenziamento dell’impianto esistente attraverso la sostituzione delle attuali 26 pale alte 70-80 metri con 14 pale di oltre 200 metri. L’intervento di potenziamento anche in questo caso non prevede la rimozione dei vecchi basamenti. Sempre il sito di Guzzini è candidato anche allo stoccaggio di scorie nucleari. Sotto attacco l’incantevole parco della Mulargia, un’area di straordinario interesse ambientale e naturalistico, habitat di diverse specie avicole ed acquatiche ma anche un sito di interesse culturale e archeologico. Non siamo disposti ad accettare una simile cannibalizzazione del territorio. Ai politici ondivaghi, non schierati apertamente con la difesa dell’Isola, chiediamo una presa d’atto della volontà popolare espressa forte e chiara dai sardi che continuano a firmare per la Pratobello 2024».

Marta Serra del comitato “Sar x Sar- no scorie Sarcidano per la Sardegna” spiega le ragioni della scelta del paese per questa assemblea: «Nurri rappresenta una grande comunità con un’economia florida, uno dei pochi se non proprio l’unico paese del nostro entroterra a non soffrire lo spopolamento, una comunità forte per costruire e radicare sinergie e confronto».

Il sindaco di Nurri Antonello Atzeni è particolarmente preoccupato per il deposito delle scorie nucleari di cui - sostiene - non si parla abbastanza: «Sono favorevole alla cosiddetta transizione energetica: entro il 2030 dobbiamo abbandonare il carbone fossile ma questo non significa che la nostra regione debba subire l’assalto scriteriato di queste società. Abbiamo bisogno di una programmazione regionale, in questa fase le amministrazioni locali sono impegnate nell’individuazione delle aree idonee, servono dati sull’effettiva produzione e fabbisogno energetico». Preoccupato il sindaco di Genoni Gianluca Serra: «Non si capisce quali siano i criteri di individuazione di queste aree idonee, al momento neppure leggo le proposte che il Comune riceve».

