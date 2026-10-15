La nostra Barbagia di “Giochi e Sapori" 

Valorizzare l’identità del paese e il suo patrimonio materiale e immateriale attraverso i giochi del passato, riscoperti grazie al progetto “Ajò a giogare”, i dolci tipici e la musica della tradizione. È questo il filo conduttore di “Giochi e Sapori in Barbagia”, l’appuntamento che da sempre accompagna la tappa di “Autunno in Barbagia”, in programma a Belvì domani e dopodomani.

Il centro storico farà da palcoscenico naturale alla manifestazione, con stradine e piazzette animate da grandi e piccoli, uniti per condividere momenti di puro divertimento nel riscoprire i giochi di un tempo: su tirollasticu, tira cerchiettos, pincaredhu e su cilcu, sa balduffula e carruccios, con dimostrazioni e tornei aperti a tutti. A rendere l’atmosfera ancora più autentica, i sapori della tradizione, con il padellone gigante da cui, sia sabato sia domenica, arriveranno le castagne arrosto che saranno distribuite in piazza e la preparazione delle caschettes, il dolce a base di nocciole che crescono nelle valli del paese.Nel corso della due giorni, spazio alla “Rassegna del folklore” ideata e condotta da Giuliano Marongiu e Roberto Tangianu, che vedrà sul palco i migliori gruppi della musica sarda, e alla consegna del Premio “Barbagia in Festa 2026” a Giuseppe Ignazio Loi, il pastore sardo originario di Terralba che ha interpretato Ovidio Marras nel film “La vita va così” di Riccardo Milani.

Manifestazioni come "Autunno in Barbagia”, sottolinea il sindaco di Belvì, Maurizio Cadau, «sono fondamentali perché ci permettono di raccontare chi siamo, custodire e trasmettere le nostre tradizioni e far conoscere le eccellenze del nostro territorio. Investire in iniziative di questo tipo significa anche affrontare una delle sfide più importanti per il futuro della Sardegna: contrastare lo spopolamento delle aree interne e montane».

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