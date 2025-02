«La nostra arte per Papa Francesco» 

Sarà l’unico gruppo sardo a partecipare al Giubileo degli artisti e del mondo della cultura, in programma da venerdì 14 a Roma davanti al Papa. Gli infioratori dell’associazione Santa Maria di Guspini sono pronti a partire con le valigie cariche di creatività per dare vita alle loro opere di arte effimera. Insieme a gruppi provenienti da Italia, Spagna, Brasile, Giappone, Malta e da altri Paesi, realizzeranno i loro lavori in questo 25esimo Giubileo della storia, dedicato al tema della speranza. Venerdì 14 sarà un lungo giorno: quello della creazione artistica; il giorno successivo l’incontro con Papa Francesco e il passaggio attraverso la Porta Santa. Per il gruppo, un’ulteriore occasione di visibilità internazionale.

La storia

Gli infioratori guspinesi lavorano insieme con passione, studiando e affinando le loro tecniche e innovando l’arte dell’infiorata, nonostante ciascuno di loro abbia un’altra professione. Una trentina i membri: «Ci sono direttori artistici che creano i disegni e curano la scenografia», dice la presidente, Maria Cristina Pintus. Famosi a livello internazionale, fanno parte da dieci anni di un’associazione con sede in Spagna e, con i colleghi catalani e altri gruppi da ogni angolo del mondo, sono addirittura prossimi al riconoscimento come Patrimonio dell’Umanità Unesco. Si incontrano in Italia e all’estero per promuovere la loro arte, realizzando installazioni con materiali insoliti. Di recente hanno realizzato le loro opere a Firenze: un successo. Disegnano con il sale colorato, creando una serie di effetti suggestivi grazie alle sfumature sapientemente lavorate dalle artiste del gruppo. Ma il vero tratto distintivo è un altro: quadri realizzati con ceci e fondi di caffè, una tecnica che richiama la decorazione a “nocciolina” tipica del tappeto sardo, reinterpretata in chiave effimera ma sorprendentemente fedele. È la loro specialità. E proprio con questa tecnica realizzeranno le opere per il Papa.

Il tappeto in stile sardo

«Per noi è un onore realizzare le opere con questa nostra tecnica esclusiva che riproduce il tradizionale tappeto sardo e che sarà esaltata dallo sfondo sacro di Roma, in mezzo a un via vai di turisti provenienti da tutte le parti del mondo. Componiamo insieme da 30 anni e questa è un’ulteriore spinta a migliorarci ancora» aggiunge Pintus. Ogni creazione richiede pazienza, precisione e rigore. Uno strumento essenziale? La carta millimetrata, indispensabile per garantire proporzioni perfette e rendere l’idea della complessità di ogni lavoro e della posizione di ogni singolo chicco nel disegno finale. L’obiettivo è far riconoscere questa tecnica come marchio distintivo, un segno inequivocabile che dia prestigio al gruppo e celebri il valore della loro arte.

