La norma sblocca cantieri alla Camera 

Si va verso l'ok alla norma cosiddetta “salva-Milano” la misura interpretativa della legge sull'urbanistica che consentirebbe di sbloccare una serie di cantieri anche nel capoluogo lombardo. Il testo però ha valenza nazionale visto che considera interventi di ristrutturazione anche quelli che vanno a modificare volume, sagoma, funzioni e tipologia dell’edificio rispetto alle caratteristiche originarie. Oltre a sanare quanto è stato costruito, la norma evita che futuri cantieri possano venire bloccati come già accaduto a Milano.

Le commissioni Ambiente e attività produttive della Camera dovrebbe infatti dare l'ok domani sera al provvedimento sulla rigenerazione urbana che approderebbe in Aula in settimana con l'emendamento di Tommaso Foti (che riprende proposte di FdI e Pd).

Il testo, che deve poi passare al Senato, stabilisce che l'ok preventivo di un piano particolareggiato o di lottizzazione convenzionata non sia obbligatorio in caso di costruzione di nuovi immobili su lotti che si trovano in ambiti edificati e urbanizzati, in caso di sostituzione di edifici esistenti o interventi su edifici esistenti in ambiti edificati.

L’ok alla norma è stato accolto con comprensibile soddisfazione dalle associazioni d’impresa. “Il Salva-Milano è assolutamente necessario, è da aprile che lo stiamo aspettando perché sta portando danni ai cittadini che non possono entrare nelle case nonostante abbiano pagato gli anticipi, al Comune e a tutto il mondo delle imprese perché blocca il mercato del lavoro”. Così il presidente di Assolombarda, Alessandro Spada, a margine del primo Forum delle Relazioni industriali a Milano.

