Santa Giusta.
27 settembre 2025 alle 00:23

La nonnina Vincenzina Contu ha spento 101 candeline 

Con le mani teneva fiera il mazzo di fiori donato dagli amministratori comunali. Santa Giusta ha festeggiato Vincenzina Contu: la nonnina del paese due giorni fa ha spento 101 candeline, circondata dagli amici e dai parenti. Per l'occasione anche quest'anno ha ricevuto la visita del sindaco, Andrea Casu, e del vice, Pierpaolo Erbì. Vincenzina Contu, per tutti zia Cencina, sta bene. Ama mangiare sano e leggero, e chissà se è questo il suo segreto per riuscire a raggiungere questo traguardo. Vicenzina Contu, vedova dal 1986, originaria di Sant'Antioco, è residente da sempre a Santa Giusta. ( s. p. )

