La nonnina morta in casa da 10 giorni 

Sarà l’autopsia a fare luce sulla morte di Caterina Zanda, l’87enne trovata morta lunedì sera nella casa di famiglia in vico Libertà ad Arbus dove viveva con la sorella minore Irina. L’esame verrà eseguito questa mattina ma dopo il sopralluogo eseguito ieri dal medico legale Roberto Demontis e dal pubblico ministero Emenuele Secci pare non si sia trattato di una morte violenta. L’avanzato stato di decomposizione del cadavere fa supporre che la donna fosse morta da almeno dieci giorni, durante i quali Irina avrebbe vegliato il corpo senza dare l’allarme. A chiamare i carabinieri sono stati i familiari delle due sorelle preoccupati perché da giorni non riuscivano a mettersi in contatto con loro. Quando i militari al comando del capitano Francesco Capula sono arrivati sul posto Irina Zanda era in forte stato di choc, da qui la corsa in ambulanza verso l’ospedale di San Gavino dove l’81enne è ancora ricoverata.

La tragedia

In paese Caterina e Irina sono per tutti “le signorine Zanda” conosciute anche per la scelta di voler vivere da sole, anche quando con l’età avanzata la salute era venuta meno e il bisogno quotidiano di cure e medicinali per entrambe era pressante. Circa un anno fa proprio Caterina fu trovata a terra priva di sensi. Una brutta caduta dalle scale che poi aveva comunque superato senza problemi. Questa volta non ce l’ha fatta. «La situazione delle due anziane –ricorda il sindaco, Paolo Salis – è nota ai servizi sociali, anche se a prendersene direttamente cura sono stati sempre i familiari. Tempo fa i servizi si sono attivati per inserirle in una comunità, giusto per non lasciarle sole, vista anche l’età e i pericoli che corrono gli anziani dentro le mura domestiche. Alla casa di riposo, però, sono rimaste solo pochi giorni, alla fine è prevalsa la loro volontà di tornare a casa. Affidate ai familiari che, mi risulta, andassero a trovarle spesso».

L’altro ieri è stata una vicina di casa a chiamare un nipote, non avendo visto le sorelle uscire di casa e neppure aprire la porta d’ingresso come erano solite fare. Sono arrivati i carabinieri, con l’aiuto di un fabbro hanno forzato la porta e hanno scoperto il cadavere dando così vita alle indagini.

