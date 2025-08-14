La nonnina della Germania e i suoi 100 anni fra sport e libri  

Cento primavere e non dimostrarle. Ingrid Johanna Muller ne è l’esempio vivente. Il 13 agosto ha compiuto 100 anni ma la nonnina di Ardauli è arzilla e molto attiva: non rinuncia a camminate, palestra e a frequentare il centro ricreativo. È nata ad Hagen in Germania, ma ad Ardauli, paese di origine del marito (scomparso nel 2011), vive dalla seconda metà degli anni Settanta. La sua adolescenza è profondamente segnata dai fatti della Seconda guerra mondiale. Gli studi sono intervallati dalla presenza obbligatoria nei campi di lavoro ma riesce a conseguire il diploma di segretaria d'azienda. Alla fine della guerra viene assunta come segretaria e interprete, successivamente lavora in una ditta tedesca che spesso la manda in vacanza in Liguria: qui nasce l'amore per l'Italia. A Torino conosce il suo futuro marito, Nino. Si sposano nel '63 e si trasferiscono per lavoro in Germania, per poi ritornare ad Ardauli negli anni della pensione. «Sto benissimo qui - dice circondata dall’affetto dei parenti – La mattina presto faccio colazione poi una passeggiata. D’inverno vado in palestra, ma non faccio più gli esercizi a terra perché ho paura di non riuscire ad alzarmi» scherza con acuta ironia. Altre passioni sono il disegno e la lettura. «Ai giovani consiglio sempre di seguire la via dell’onestà e cercare di fare il lavoro che piace». Mercoledì la messa di ringraziamento e il rinfresco. La sindaca Tina Fadda ha portato in dono fiori e un libro su Ardauli. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA