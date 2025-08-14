VaiOnline
Ardauli.
15 agosto 2025 alle 00:47

La nonnina della Germania e i suoi 100 anni fra sport e libri  

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cento primavere e non dimostrarle. Ingrid Johanna Muller ne è l’esempio vivente. Il 13 agosto ha compiuto 100 anni ma la nonnina di Ardauli è arzilla e molto attiva: non rinuncia a camminate, palestra e a frequentare il centro ricreativo. È nata ad Hagen in Germania, ma ad Ardauli, paese di origine del marito (scomparso nel 2011), vive dalla seconda metà degli anni Settanta. La sua adolescenza è profondamente segnata dai fatti della Seconda guerra mondiale. Gli studi sono intervallati dalla presenza obbligatoria nei campi di lavoro ma riesce a conseguire il diploma di segretaria d'azienda. Alla fine della guerra viene assunta come segretaria e interprete, successivamente lavora in una ditta tedesca che spesso la manda in vacanza in Liguria: qui nasce l'amore per l'Italia. A Torino conosce il suo futuro marito, Nino. Si sposano nel '63 e si trasferiscono per lavoro in Germania, per poi ritornare ad Ardauli negli anni della pensione. «Sto benissimo qui - dice circondata dall’affetto dei parenti – La mattina presto faccio colazione poi una passeggiata. D’inverno vado in palestra, ma non faccio più gli esercizi a terra perché ho paura di non riuscire ad alzarmi» scherza con acuta ironia. Altre passioni sono il disegno e la lettura. «Ai giovani consiglio sempre di seguire la via dell’onestà e cercare di fare il lavoro che piace». Mercoledì la messa di ringraziamento e il rinfresco. La sindaca Tina Fadda ha portato in dono fiori e un libro su Ardauli. ( a.o. )

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

L’intervista

Nanni Fodde, 100 anni e 100mila auto

l A. Carta
Il focus

Turismo in calo? «Presto per dirlo» L’estate anomala del Sud Sardegna

Negli hotel di Villasimius e Pula qualche camera è restata vuota 
Gianni Agus Ivan Murgana
L’incidente

Si scontra con la moto contro un’auto: muore un dentista

La vittima è Maurizio Molfino, 70 anni: di origini lombarde, risiedeva a Castelsardo 
Mariangela Pala
Cronaca

L’ultimo saluto al soccorritore

Don Antonio Mura: «Vicini alla famiglia anche solo con il silenzio» 
Angelo Cucca
Buddusò.

Un uomo sospettato per il delitto

Andrea Busia
L'intervista

«Il buon gusto e la parsimonia mi hanno salvato»

Nanni Fodde, patriarca dell’Acentro, si racconta: l’azienda, la famiglia e lo sguardo su 100 anni di vita 
Alessandra Carta
Eolico

Veglia degli attivisti a Torre dei Corsari «No alle pale cinesi»

Il Presidio del Popolo Sardo attacca: «Fuori dall’Isola i nuovi pirati del mare» 
Santina Ravì
L’emergenza

L’anonima discariche si dirama sulla Nuoro-Olbia

Le piazzole invase da gomme, batterie d’auto, bottiglie di birra 
Gianfranco Locci RIPRODUZIONE RISERVATA  