La nonnina arrivata dall’Abruzzo ha spento le sue cento candeline 

È una sarda adottiva. Maria Massimi è sbarcata in Ogliastra nel 1979, quando aveva 53 anni, insieme ai quattro figli. Era vedova da un po’ di tempo e a Tortolì si è sposata con Emilio Selenu, dal quale ha avuto il quinto figlio. Mercoledì ha compiuto 100 anni, la nonnina originaria di Poggio delle Rose, in provincia di Teramo.

Casalinga per una vita, è appassionata di cucina. Quando è arrivata a Tortolì ha imparato subito a preparare i culurgionis, di cui va ghiotta e con cui ha voluto arricchire il menu nel giorno del compleanno insieme alla carne arrosto e alla consueta torta. Donna di profonda fede, è devota a san Gabriele dell’Addolorata che viene venerato nel suo paese d’origine dove una giovanissima Maria (prima di otto figli) partecipava, insieme alla sua famiglia, alle cerimonie religiose. La nonnina, otto nipoti e cinque pronipoti, trascorre le giornate nella sua abitazione, seguendo programmi televisivi e recitando il rosario.

