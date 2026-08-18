La nonnina al traguardo dei cent’anni 

Cento anni vissuti con serenità, circondata dall’affetto della famiglia e della comunità. È il traguardo raggiunto ieri da Annamaria Chighini, per tutti a Meana Sardo “tzia Annamaria”. Attorno a lei, per festeggiare un compleanno così speciale, si sono stretti i figli Giuseppe, Francesco, Tonino e Teresa Fulghesu, parenti, amici, l’amministrazione comunale e tanti compaesani. Un omaggio alla nonnina e a una storia profondamente legata a quella del paese, alla terra e alla viticoltura. In un mondo fatto di stagioni, vendemmie e lavoro quotidiano, tzia Annamaria ha costruito la sua esistenza, custodendo valori semplici e profondi, la serenità, l’armonia, l’amore per la famiglia e un tratto che negli anni è diventato quasi una regola di vita: la disponibilità verso il prossimo e, soprattutto, la sacralità dell’ospitalità. Una porta sempre aperta, un sorriso e un posto a tavola per tutti. (l. c.)

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