VaiOnline
Meana Sardo
19 agosto 2026 alle 00:44

La nonnina al traguardo dei cent’anni 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cento anni vissuti con serenità, circondata dall’affetto della famiglia e della comunità. È il traguardo raggiunto ieri da Annamaria Chighini, per tutti a Meana Sardo “tzia Annamaria”. Attorno a lei, per festeggiare un compleanno così speciale, si sono stretti i figli Giuseppe, Francesco, Tonino e Teresa Fulghesu, parenti, amici, l’amministrazione comunale e tanti compaesani. Un omaggio alla nonnina e a una storia profondamente legata a quella del paese, alla terra e alla viticoltura. In un mondo fatto di stagioni, vendemmie e lavoro quotidiano, tzia Annamaria ha costruito la sua esistenza, custodendo valori semplici e profondi, la serenità, l’armonia, l’amore per la famiglia e un tratto che negli anni è diventato quasi una regola di vita: la disponibilità verso il prossimo e, soprattutto, la sacralità dell’ospitalità. Una porta sempre aperta, un sorriso e un posto a tavola per tutti. (l. c.)

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il caso.

Miracolo Trepy, arriva la madre e si sveglia

L’attaccante del Cagliari che ha rischiato di morire annegato sta meglio 
l L. Piras, Spignesi
La crisi

Stangata sulle famiglie, 1.300 euro in più all’anno

Il caro-vita sta erodendo gli stipendi dei sardi: dalla luce ai trasporti, il conto è sempre più salato 
Alessandra Carta
Le indagini

Organizzazioni criminali dietro il traffico di migranti

Oggi l’interrogatorio del presunto scafista di Tuerredda Il dubbio: i barchini utilizzati solo per l’ultimo tratto di mare? 
Francesco Pinna
Il dramma

«Hanno colpito la mia amica, io sono riuscito a salvarmi»

Il racconto del ragazzo di 16 anni che si trovava a Chia assieme alla giovane travolta dal natante con gli algerini 
Andrea Manunza
Il racconto di una dottoressa: «Situazione difficile, spesso siamo costretti a chiamare i carabinieri»

Paura al Brotzu, nuove aggressioni

Tre professionisti sanitari coinvolti, i sindacati chiedono tutela e sicurezza 
Cristina Cossu
Il caso

Altri due femminicidi Ed è bufera su Keber: «Aveva tre denunce»

Delitti a Colleferro e Cosenza Zaia: a Camponogara un fallimento  