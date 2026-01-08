VaiOnline
Oggi alle 20 e domani alle 19 a Cagliari
09 gennaio 2026 alle 00:10

La Nona Sinfonia al Teatro Lirico 

Oggi alle 20 (turno A) e domani alle 19 (turno B) sono in programma le serate inaugurali della Stagione concertistica 2026 del Teatro Lirico di Cagliari che prevedono un importante e gradito ritorno sul podio, alla guida di Orchestra e Coro del Teatro Lirico: Donato Renzetti, molto apprezzata ed ormai abituale presenza nelle stagioni cagliaritane (assente dal 2023). Nei ruoli solistici si esibiscono: Lucrezia Drei (soprano, nella foto), Sara Mingardo (contralto), Giulio Pelligra (tenore), Adolfo Corrado (basso). Il maestro del coro è Massimo Fiocchi Malaspina (momentaneamente in sostituzione di Giovanni Andreoli). Si tratta di un concerto sinfonico-corale che propone all’ascolto del pubblico una delle pagine musicali più celebri e più popolari e che vuole anche essere di buon augurio per il nuovo anno: il programma musicale è interamente dedicato al genio creativo di Ludwig van Beethoven.

