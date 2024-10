La nona edizione di “Love Sharing” ci porta alla Marcia Mondiale per la Pace 

Nuovo appuntamento a Cagliari la nona edizione di “Love Sharing”, il primo festival internazionale dedicato alla cultura della pace e della nonviolenza organizzato da Theandric Teatro Nonviolento (compagnia di innovazione e sperimentazione nell'ambito del teatro politico) con la direzione artistica di Maria Virginia Siriu.

Venerdì alle 19 al Teatro Sant'Eulalia si terrà la presentazione della Terza Marcia Mondiale per la Pace e la Nonviolenza, con il coordinatore regionale Anpi Sardegna Antonello Murgia. L’iniziativa, ideata da Rafael de la Rubia, passerà per l’Italia per poi concludersi nel gennaio 2025 a San Josè in Costa Rica. La Prima Marcia Mondiale fu promossa nel 2009 dall'associazione internazionale umanista “Mondo Senza Guerre e Senza Violenza” e partì da Wellington in Nuova Zelanda. La Seconda si è svolta nel 2019-20 con inizio e termine a Madrid. Questa Terza Marcia sarà in Italia e tra le sue tappe ci sarà Cagliari, il giorno 23: partirà da piazza Garibaldi e arriverà in piazza Yenne.

Un’ora più tardi (alle 20), invece, microfoni e riflettori accesi per la presentazione del libro “La cura delle radici. Beni comuni, bene comune” (Vita e Pensiero, 2023) con la partecipazione dell’autore Vittorio Pelligra, professore ordinario di Politica economica al Dipartimento di Scienze economiche ed aziendali dell’Università degli Studi di Cagliari, accompagnato dalla giornalista Elsa Pascalis.

