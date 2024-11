La nomina di Gaetz in bilico al Senato 

Washington. Non è un caso che Donald Trump abbia partecipato nel weekend ad un incontro di Ultimate Fighting, perché proprio ad una battaglia finale si sta preparando il presidente eletto pur di difendere la sua nomina più controversa, Matt Gaetz alla Giustizia. In conversazioni private The Donald avrebbe ammesso che l’ex deputato sotto inchiesta della commissione etica della Camera per abusi su minori, corruzione e ostruzione alla giustizia potrebbe non essere confermato dal Senato. Ma pubblicamente continua a difenderlo chiamando uno ad uno i senatori nel tentativo di convincerli a sostenerlo.

Anche il fido e onnipresente Elon Musk, assieme al quale Trump assisterà ad un lancio del mega razzo Spaceship, si è speso per Gaetz definendolo un super eroe. «Possiede tre asset cruciali che sono necessari per il ruolo di Attorney General: un grande cervello, una spina dorsale d’acciaio e un’ascia per fare a pezzi. È il Giudice Dredd d’America che deve ripulire un sistema corrotto e mettere personaggi potenti e malvagi in galera. Gaetz sarà la nostra scure della giustizia», ha scritto su X l’uomo più ricco del mondo riferendosi al personaggio giustiziere del futuro di un celebre fumetto (Judge Dredd), interpretato al cinema da Sylvester Stallone. «Quanto alle accuse mossegli contro - ha sottolineato in un secondo post - le considero meno di niente».

RIPRODUZIONE RISERVATA