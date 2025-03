La noche caliente del derby di Madrid 

Per una è il giardino di casa, per l’altra un frutto proibito. La Champions League ha sempre avuto un sapore diverso per il Real Madrid CF e per l’Atletico de Madrid. I “vikingos” in completo bianco l’hanno vinta ben 15 volte, gli “indios” con le maglie a strisce biancorosse come i vecchi materassi (da cui l’appellativo di “ colchoneros”) l’hanno sfiorata tre volte, perdendo la finale contro il Bayern nel 1974 (0-4 nella ripetizione, dopo l’1-1 dell’Heysel) e proprio contro i cugini nel 2014 a Lisbona e nel 2016 (ai rigori) a Milano. Ancora oggi al Bernabeu cantano del “minuto 93” in cui “segnò Sergio Ramos e gli indios piansero”. Un tabù nel tabù, se è vero che nelle cinque edizioni in cui le due squadre della capitale si sono affrontate (una nei quarti, due in semifinale, due in finale), ma l’ Atleti è uscito vincitore dal confronto.

Eppure stasera Carlo Ancelotti (il tecnico della Decima , quella del famoso gol del pareggio a tempo scaduto dopo la rete di Godin, poi 4-1 ai supplementari) ha molte ragioni per temere la squadra del “Cholo” Simeone, in panchina già allora e pronto a spaventare il Bernabeu stasera (ore 21, Sky Sport) nell’andata degli ottavi. Quest’anno nella Liga non ha mai perso con il Real (1-1 in entrambe la partite) che in classifica guarda dall’alto grazie allo scherzetto giocato alle Meregues dal Betis dell’ex Isco tre giorni fa. Ancelotti ha mezza difesa (e Bellingham) fuori e i Simeone sono ben due (c’è anche il 22enne Giuliano in campo). E poi stavolta il ritorno sarà al Metropolitano.

Ce n’è abbastanza per considerare la sfida pari, almeno sulla carta: due notti di fuoco attendono Madrid.

