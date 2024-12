La Nobel Mohammadi scarcerata per 21 giorni 

Teheran. È uscita dalla prigione gridando lo slogan simbolo delle proteste di due anni fa contro il regime degli ayatollah: «donna, vita, libertà». Le porte del famigerato carcere di Evin a Teheran si sono aperte per Narges Mohammadi ma l’attivista per i diritti umani iraniana, premiata con il Nobel per la Pace lo scorso anno, potrebbe rientrarci già tra 21 giorni. La scarcerazione è arrivata dopo che la sua condanna è stata temporaneamente sospesa per tre settimane, con una decisione della procura della capitale iraniana che le ha permesso di essere rilasciata per motivi medici.

La 52enne Mohammadi era tornata dietro le sbarre nel 2021 dopo avere passato in prigione lunghi periodi della sua vita, a partire dal 1998, venendo regolarmente condannata a causa delle sue battaglie per i diritti umani e la sua opposizione alla pena di morte nella Repubblica islamica e all'obbligo di indossare il velo. Da tempo è malata e la procura iraniana le ha permesso di uscire dal carcere a causa delle sue condizioni di salute dopo avere subito nelle scorse settimane un’intervento chirurgico per la rimozione di un tumore benigno e un innesto osseo.

