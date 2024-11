La Nissan crolla e taglia novemila posti di lavoro 

La casa automobilistica giapponese Nissan ha annunciato che taglierà 9.000 posti dalla sua forza lavoro globale e ridurrà la capacità produttiva, senza specificare un calendario, per adattarsi a un evidente calo delle vendite. Vittima dell’ondata di freddo che ha colpito il settore automobilistico a livello globale, l'azienda è sprofondata in rosso da luglio a settembre, in base a risultati trimestrali molto più deboli del previsto che l'hanno portata a rivedere nettamente al ribasso le proprie previsioni finanziarie.

«Di fronte alla gravità della situazione, Nissan sta adottando misure urgenti per invertire la rotta e creare un'azienda più reattiva e resiliente, in grado di adattarsi prontamente ai cambiamenti del mercato», ha dichiarato il gruppo. Nissan ha registrato una perdita netta inaspettata di 9,3 miliardi di yen (56 milioni di euro) nel secondo trimestre (luglio-settembre) dell'esercizio finanziario in corso, contro l'utile netto di 49 miliardi di yen previsto dal mercato secondo il consensus di Bloomberg.

Come tutti i suoi rivali giapponesi e occidentali, Nissan sta soffrendo per il rallentamento delle vendite globali di auto nuove e per il clima economico cupo. Non sono più attese previsioni annuali per l'utile netto: «Sarà determinato in base alla valutazione dei costi generati dagli sforzi di risanamento», ha avvertito il direttore esecutivo del gruppo, Makoto Uchida, durante una conferenza. Le vendite hanno sofferto in particolare negli Stati Uniti, un mercato cruciale dove ha venduto solo 212.000 unità nel periodo luglio-settembre, con un calo del 2,3% rispetto all'anno precedente. Un altro mercato chiave in difficoltà è la Cina, dove le vendite trimestrali sono crollate del 13% a 172.000 unità.

Come i suoi rivali occidentali, il gruppo sta affrontando una forte concorrenza da parte dei produttori cinesi, che sono leader nel mercato in forte espansione delle auto elettriche. In Europa, le vendite trimestrali sono scese del 5,9% a 80.000 veicoli. Il gruppo intende lanciare nuove auto elettriche in Cina e modelli ibridi ed elettrici plug-in negli Usa.

