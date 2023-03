La nipote di Elvis ci fa sognare  la California ’70 

Amore, sesso e droga. Gli elementi di una rockband degli anni Settanta ci sono tutti. Pure le groupies da portare nel van. Ma noi “Daisy Jones and The Six” li conosciamo quando sono passati decenni dall’apice del successo conquistato con fatica dai fratelli Dunn di Pittsburgh, che incontreranno la cantautrice ribelle Daisy per arrivare alla consacrazione.

Ora che tutto è finito da decenni - in seguito a un concerto sold-out al Soldier Field di Chicago sono spariti dalle scene - rieccoli a ripercorrere ciò che è stato e a farci scoprire, forse, perché non è stato più. “Daisy Jones and The Six” (tre dei dieci episodi sono già su Prime Video) è la serie prodotta da Reese Witherspoon in forma di falso documentario, tratta dal romanzo del 2019 di Taylor Jenkins Reid che si ispirò ai fatti che portarono allo scioglimento dei Fleetwood Mac. Il leader Billy è interpretato da Sam Claflin (“Peaky Blinders” e “Enola Holmes”) Daisy da Riley Keoug (“Magic Mike”), nipote di Elvis Presley. Insieme cantano e hanno inciso 24 inediti che vanno a comporre la colonna sonora già impregnata delle hit di quel momento. Si odiano e si amano, la rivalità esiste eccome, e Billy metterà da parte la moglie appena sposata così come suo padre fece con la mamma. Tra musica, arredamenti, costumi e atmosfera, caos tra sentimenti e opportunità, un bel salto nella fine degli anni Settanta.

