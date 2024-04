La Nino Disario vince e si qualifica 

Fine settimana di playoff scudetto per i tornei Uisp. Nelle due categorie Open e Over si sono disputate le gare di ritorno dei quarti di finale, che hanno decretato le semifinaliste e sabato si affronteranno nel turno di andata. Si attende solo l’ultima delle qualificate degli Over: stasera è in programma il posticipo tra Real Putzu e Polisportiva Guasila 2022.

Il ribaltamento

La Nino Disario la spunta nel derby contro la Stella Rossa. Missione compiuta per la trionfatrice della prima fase, che pur perdendo la gara di andata per 2-0, ribalta i cugini (che avevano chiuso all’ultimo posto) imponendosi per 3-0. In semifinale i gialloblù affronteranno l’Atletico Uta 1984, reduce dal doppio pareggio con la Futura 2000 Villasor: al 2-2 dell’andata si aggiunge l’1-1 di sabato che premia i biancoverdi per via del miglior piazzamento in classifica. Compleanno amaro per Polisportiva Strovina Sanluri, che venerdì ha festeggiato i dodici anni di attività sportiva. Alla formazione granata non riesce infatti l’impresa dopo lo 0-3 interno che aveva compromesso il superamento del turno nella gara di andata disputata contro il Real Putzu. La sfida di ritorno termina 0-0. I putzesi in semifinale se la vedranno con la Pizz’a Manetta Capoterra. La matricola biancorossa infatti dopo l’1-1 dell’andata infligge un sonoro 6-1 alla Polisportiva Santa Lucia Barrali.

La sorpresa

Atletico Uta 1984 e Asd Seddori sono state le prime due squadre a staccare il biglietto per le semifinali. Nell’anticipo di venerdì la squadra biancoverde impone lo 0-0 all’Ales e dopo il 2-0 dell’andata (grazie alla doppietta di Onnis) vola nella semifinale che la opporrà al Real Putzu. Un successo a sorpresa per una compagine che ha chiuso al quarto posto la prima fase del girone A dell’Over, contro la leader del girone B e tra le favoritissime. L’Ales aveva vinto il suo girone con trenta punti ma ha ceduto agli utesi nel doppio confronto. Accede alle semifinali anche l’Asd Seddori: i sanluresi avevano già messo una discreta ipoteca al passaggio del turno all’andata. Il 2-0 esterno di una settimana, firmato da una doppietta di Floris, ha permesso a Mallocci (sabato autore dei due gol) e compagni di accontentarsi di un pari spettacolare per 2-2 nella gara disputata al Campu Nou contro una Polisportiva Isili che non è riuscita a ribaltare il risultato. La squadra rossoblù esce così dai playoff dopo una buona stagione che si è conclusa con il terzo posto del girone B. L’Asd Seddori sabato in semifinale affronterà la Monreale Calcio, che supera 2-1 la Polisportiva Villamarese 2023 (dopo il 2-2 dell’andata). Real Putzu-Polisportiva Guasila 2022 è il posticipo di stasera che decreterà la sfidante dell’Atletico Uta 1984. Si parte dal 2-1 dei guasilesi firmato dalla doppietta di Carta. La rete di Serrau tiene accese le speranze del Real.

«Abbiamo visto dei bei quarti con gare ben giocate da tutte le squadre. Volevo anche fare una menzione speciale per il nostro arbitro e dirigente Enrico Pirroni, che da trent’anni lavora per il settore calcio dell’Uisp di Cagliari». Così Giovanni Loddo, responsabile provinciale dell’Uisp, che aggiunge: «La prossima stagione organizzeremo anche un torneo Over 30 con sole squadre di Cagliari e dell’hinterland».

