La nino desario fa corsa a sé Girone B, vola la stella rossa  

Il quarto turno (e prima giornata di ritorno) della fase a gironi della Coppa nazionale Uisp è favorevole alle big.

Sale l’Atletico Uta

Nel girone A dell’Open continua la marcia solitaria a punteggio pieno della Nino Disario Villacidro, che supera la Pizz’a Manetta Capoterra con un secco 3-0 (reti di Ortu, Collu e Agostino). Vince anche l’Atletico Uta 1984 dopo un emozionante 3-2 nello scontro diretto contro il Real Putzu: la doppietta di Abdul e il gol di Ena valgono il secondo posto a quota sette punti. Prezioso successo esterno nel girone B della Stella Rossa Villacidro che a Villasor si impone col minimo scarto (1-0) contro la Futura 2000 mettendo la freccia e superando al primo posto proprio i rossoblù. Pareggio per 1-1 tra Pol. Strovina Sanluri e Pol. Santa Lucia Barrali, che chiudono la classifica con quattro punti.

Primi successi nell’Over

La capolista Real Putzu ha riposato nel girone A dell’Over. Non ne approfitta l’Atletico Uta 1984 per accorciare sulla vetta, piegato per 3-2 da un sorprendente Arbus Costaverde che conquista i primi tre punti stagionali e abbandona l’ultimo posto in classifica. Pareggio 1-1 tra Amatori Guspini e Monreale Calcio, che a braccetto viaggiano a quattro punti. Nel girone B l’Asd Seddori conquista la prima vittoria (1-0), che vale il sorpasso proprio sul Sant’Andrea Frius, mentre Villamarese e Guasila pareggiano 2-2. L’Ales (che ha riposato sabato) si conferma leader del girone C con nove punti grazie al successo nel recupero della prima giornata sul Villanovafranca, sconfitta per 7-1. Finisce in parità (1-1) tra Pol. Isili (seconda) e Nurri. Rinviata Gesturi-Villanovafranca.