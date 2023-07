La New Bussola sarà risarcita 

La Regione dovrà risarcire con 280mila euro la società Cosir, la società che ha realizzato la New Bussola al Poetto, per i danni derivati dal ritardo con cui è stata istruita una pratica di contributo per l’accesso ai fondi destinati alla piccola e media impresa. Trascorsi cinque anni dalla richiesta, il finanziamento non era stato concesso perché nel frattempo la società era diventata una “grande impresa” e non poteva più beneficare della misura specifica. È una sentenza destinata a far discutere quella depositata ieri dai giudici della Prima sezione del Tar Sardegna che hanno accolto il ricorso presentato dagli avvocati Matilde Mura e Giulia Atzori.

Il ricorso

Nel provvedimento firmato dal presidente Marco Lensi, con a latere i consiglieri Antonio Plaisant e Gabriele Serra (estensore), i giudici hanno accolto la domanda risarcitoria chiarendo che se la Regione avesse istriuito la pratica nei tempi dovuti, la società avrebbe avuto il contribuito perché in quel periodo, per dimensione, era annoverata tra le cosiddette Pmi, le piccole e medie imprese. La società ricorrente aveva presentato la domanda il 7 agosto 2017, nell'ambito della procedura per gli “Aiuti alle imprese per la competitività”. «Con un primo provvedimento», si apprende dagli atti della causa che si è tenuta davanti al Tar, «la Regione aveva dichiarato l’inammissibilità della domanda, in quanto i lavori in oggetto del piano di sviluppo sarebbero stati avviati prima della domanda di finanziamento». Ma con una sentenza del 2 marzo 2021 il giudici amministrativi avevano annullato la decisione degli uffici regionali, riammettendo la Cosir che, però, ha effettuare numerosi solleciti e attendere anni (2022) prima di sentirsi dire che il finanziamento non poteva più essere ottenuto perché destinato alle micro, piccole e medie imprese. Da qui il nuovo ricorso al Tar Sardegna.

La sentenza

I giudici hanno stabilito che la società sia diventata una grande impresa solo nel 2021, un anno prima del diniego definitivo, stabilendo che il danno patito dall’azienda che ha realizzato il nuovo e moderno stabilimento balneare sia da quantificarsi nella misura pari al finanziamento che sarebbe stato erogato se non avesse adottato il primo provvedimento di diniego illegittimo. «Ad avviso del Collegio», si legge nella sentenza, «nel caso di specie non emergono sufficienti elementi da far considerare scusabile l'errore in cui è incorsa la pubblica amministrazione al momento dell'adozione del primo provvedimento di diniego. In conclusione è fondata la domanda di risarcimento del danno proposta dalla Cosir con il ricorso e, per effetto, la Regione Sardegna deve essere condannata al pagamento, in favore della ricorrente, della somma di euro 280.000, a titolo di risarcimento del danno, già comprensiva di rivalutazione e interessi».

RIPRODUZIONE RISERVATA