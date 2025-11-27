La neve torna sul Gennargentu 

La neve torna a imbiancare il Gennargentu con precipitazioni oltre i 1400 metri dalla tarda mattinata di ieri fino a notte inoltrata. A documentare lo spettacolo, insieme alla webcam di Baku Meteo, anche Tore Moro dalla sua casa più alta dell’Isola di “Separadorgiu”, a Fonni, divenuta in questi anni simbolo degli appassionati della montagna sarda. Nessun disagio alla circolazione, mentre sulle alture di Desulo, Fonni e dell’alta Ogliastra non sono mancati alcuni visitatori, attratti da paesaggi e buon cibo.

I turisti

«Sono tanti coloro che ci hanno scelto lo scorso weekend e sono pronti a farlo anche nei prossimi giorni, registriamo diverse prenotazioni per la nuova area ricettiva della nostra struttura», dice Bastiano Frongia, del bar ristorante Is Cubas di Tascusì. Diverse le iniziative previste per domenica e poi per il 7 e 8 dicembre, con delle ciaspolate in quota, lungo le alture fra Bruncu Spina e Monte Spada.

«L’interesse alle ciaspolate e al trekking montano è in crescita fra adulti e giovani - conferma la guida ambientale Mauro Pirelli - si tratta di una formula che consente di vivere il Gennargentu da una prospettiva diversa, apprezzando vedute mozzafiato e il territorio vestito di bianco».

Gli eventi

I visitatori guardano già con attenzione alle festività natalizie, pronti a trascorrere il ponte festivo in Barbagia.

«Il telefono squilla ininterrottamente - dice Delia Cualbu, dell’omonimo hotel al centro di Fonni - sono tanti i visitatori interessati alla neve ma soprattutto alla tappa di Autunno in Barbagia del 7 e 8 dicembre nel nostro paese e così per Capodanno, dove siamo ormai quasi al completo. La montagna si dimostra un attrattore e il nostro territorio una destinazione».

I disagi

A Seulo in un rione la corrente elettrica è garantita da un generatore dopo le linee danneggiate dalla neve di una settimana fa. Oggi dalle 14 alle 16 prove tecniche per ripristinare la funzionalità completa delle linee. A Belvì migliora la situazione degli allevatori per oltre 48 ore al buio negli ovili e costretti alla mungitura con strumenti di fortuna. «Il peggio è passato anche grazie ai generatori - dice Giambattista Melis - certe situazioni non devono più verificarsi per noi, né per i tanti cittadini, come gli anziani, rimasti al gelo».

