La neve riporta tanti appassionati sul Gennargentu 

Domenica innevata oltre i 1400 metri sul Gennargentu. Imbiancate le vette dell’Isola, il Bruncu Spina e le restanti località del versante, “Su Filariu” e “Separadorgiu”, come documentato dalle webcam di Baku Meteo e dai video sui social.

Nella serata di ieri, le nevicate sono proseguite raggiungendo Tascusì e il valico di Donnortei e regalando scorci da cartolina. Nessun disagio è stato segnalato alla circolazione nonostante la fitta nebbia lungo le principali arterie viarie.

Il maltempo non ha fermato l’arrivo degli amanti della montagna, pronti ad apprezzare prodotti tipici e paesaggi incontaminati. Soddisfatti gli operatori turistici.

«Nonostante il clima continuamente variabile - dice Bastiano Frongia, del ristorante Is Cubas a Tascusì - abbiamo comunque registrato delle buone presenze. Attendiamo le prossime ore, auspicando rovesci che non creino disagi, ma incrementino il flusso turistico».

Così Annamaria Pirellas, del Parco Donnortei a Fonni: «È stata una domenica intensa. Registravamo il tutto esaurito già da alcune settimane, con i clienti pronti a vistare il nostro museo a cielo aperto, non mancando di restare incantati dal paesaggio sullo sfondo. Siamo già sold out per il ponte pasquale».

