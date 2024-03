La neve porta i turisti sulle vette 

I rilievi imbiancati del Gennargentu incantano, con la neve caduta oltre i 1400 metri. Le immagini e video e i continui aggiornamenti dalle webcam come quella sul Bruncuspina conquistano i social. Diversi appassionati raggiungono le alture per ammirare il paesaggio. «Si tratta di una spolverata che rende comunque meraviglioso il nostro paesaggio - dice la sindaca di Fonni, Daniela Falconi - fa piacere che alcuni ci stiano raggiungendo, soprattutto rincuora la situazione sugli invasi, dopo la siccità». Dice il primo cittadino di Desulo Gian Cristian Melis: «Registriamo dieci centimetri oltre Su Filariu. La neve è sempre un’attrattiva e auspichiamo possa diventarlo anche nel fine settimana portando una boccata d’ossigeno ai nostri imprenditori turistici». Gli operatori si attrezzano: diverse le prenotazioni nelle strutture ricettive, previste ciaspolate in quota per domenica. (g. i. o.)

