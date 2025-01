La neve porta i primi turisti  

La neve ritorna sul Gennargentu, risvegliatosi ieri con i tetti di Desulo e Fonni imbiancati e uno scenario di rinnovata bellezza oltre i 900 metri fra le località di Su Filariu, S’Arena e la cima di Punta La Marmora, colorando anche il versante fonnese di Bruncu Spina e Monte Spada.

Diversi i visitatori in transito da Sassarese, Campidano e altre zone dell’Isola, per la soddisfazione generale degli operatori turistici locali e a valle, senza alcun intoppo nella gestione del Piano Neve, con i mezzi della Provincia in piena attività dal mattino fino a sera. «Nonostante la giornata lavorativa e non feriale - dice Bastiano Frongia, del ristorante Is Cubas - fa piacere che alcuni ci abbiano raggiunto ancora un volta, apprezzando i nostri o prodotti e le eccellenze a chilometro zero. A decine ci stanno chiamando in queste ore per prenotare un posto letto, già da venerdì, nella nostra nuova area ricettiva dotata di tutti in comfort».

Soddisfazione diffusa

Anche a valle si guarda con favore al territorio imbiancato: «La neve è essenziale non solo per i nostri boschi in lenta ripresa dalla siccità, ma per tutto il comparto turistico e non solo" - dice Bachis Cadau del Barbagia Ospitale a Belvì - "nelle scorse ore, sono arrivati alcuni visitatori, che certamente avevano il giorno libero dal lavoro o godevano di un ponte feriale. Altri ci stanno contattando facendoci sapere di essere pronti a fare tappa da noi già da venerdì. Il beneficio è per Fonni, Desulo ma anche per la nostra vallata. Dobbiamo fare rete e guardare ad una montagna che ci unisca, rendendoci più forti".Da Fonni esprime soddisfazione anche Delia Cualbu dell’hotel al centro del paese: «Si tratta della prima grande nevicata di questa stagione. L’abbiamo attesa come una manna dal cielo, e c’è un grande fermento di tanti affezionati che ci stanno contattando in vista del weekend. La neve si dimostra un grande attrattore e un vettore straordinario per promuovere il nostro territorio e la montagna».Cualbu guarda ad un’ospitalità che faccia rete: «Ancora una volta ci uniremo agli operatori locali, indirizzando i visitatori fra ciaspolate, escursioni ai siti archeologici e luoghi di pregio intorno al nostro paese. Abbiamo un patrimonio meraviglioso, che tinto di bianco è ancor più speciale».

Le aspettative

Nevicata benevola anche per il sindaco di Desulo Gian Cristian Melis: «Ben vengano queste e altre nevicate che non creano disagi fra linee elettriche out e alla circolazione, ma solamente benefici. Sorridiamo a una giornata positiva, confidando in un mare di turisti per il fine settimana, quando i nostri paesi festeggeranno anche il rito dei fuochi. La neve sarà la vera ciliegina sulla torta, contribuendo a offrire più attrattive per chi ci raggiungerà».Melis, tuttavia, guarda anche a ricadute positive per l’ambiente: «Il potenziale del nostro territorio è immenso. Ma la neve ci darà una grande boccata d’ossigeno dopo mesi infernali col dramma siccità che ancora incombe sulla Barbagia e che non può che preoccuparci». Gli fa eco la sindaca di Fonni e Presidente Anci Daniela Falconi: «Sono doppiamente soddisfatta per l’arrivo della neve, che gioverà sia alla nostra economica, attraendo decine di visitatori fra il nostro paese e i comuni limitrofi ma anche agli invasi di Olai e Govossai in sofferenza". Non manca per questo la speranza "di altre nevicate e piogge consistenti da qua al 27 Gennaio - conclude Falconi - scongiurando il rischio razionamenti che ci metterebbe in ginocchio».

Giorgio Ignazio Onano

