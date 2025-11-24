«La neve ha distrutto i castagneti» 

La nevicata dei giorni scorsi è stata devastante per il comparto castanicolo barbaricino che fa la conta dei danni: le piante sono state distrutte dal peso delle precipitazioni. Una conferma giunge da Belvì, dove interi boschi sono stati danneggiati dagli oltre 30 centimetri di neve caduti nella notte fra venerdì e sabato. Lo sa bene Pietro Vacca, titolare insieme ai fratelli dell’agricola Mandaritzò, leader in Sardegna del settore: «Su oltre 80 ettari in cui è estesa la nostra realtà le piante sventrate sono decine - racconta l’imprenditore - dalle più giovani messe a dimora di recente per le produzioni future, a quelle storiche. Siamo preoccupati per quella che sarà la produzione del prossimo anno». Per questo Vacca non usa mezzi termini: «Il meteo è stato funesto, in quanto le piante erano ancora vestite d’autunno, ma anche stavolta ci rialzeremo da soli come abbiamo sempre fatto».

La protesta

Vacca punta il dito contro le istituzioni regionali: «Inutile negarlo, il nostro settore è dimenticato - dice - non abbiamo ricevuto un solo contributo per la siccità, figuriamoci stavolta. La calamità naturale sarebbe doverosa».

Dalla vicina Aritzo, anche Chicco Floris traccia un bilancio impietoso: «Le mie produzioni e quelle di tanti altri amici riuniti nel collettivo “Orroàs” sono state decimate. La varietà dei marroni è stata quella che ne ha fatto maggiormente le spese per la particolare delicatezza dei fusti, le castagne autoctone sono in parte salve. Ripartire sarà dura, stiamo già potando gli alberi danneggiati». Voce preoccupata anche da parte di Debora Castangia, dell’azienda “Terra Promessa” di Tonara. Amari i conti alla mano: «L’80% delle piante in azienda è stato danneggiato. Da una prima stima tutto ciò comporterà un 30% di perdita di reddito relativo alla stagione produttiva dell’anno prossimo». Anche a Desulo si parla di disastro: «Le piante dei nostri terreni sono state distrutte - commenta il castanicoltore Nannino Fadda - la neve non ha risparmiato nulla. In questa fase sarà importante unirci per vedere riconosciuti i giusti indennizzi. L’annata 2026 è in pericolo».

Interrogazione

E sul fronte blackout energetici, il consigliere regionale di FdI Franco Mula deposita un’interrogazione per chiedere di fare luce sui disservizi che hanno tenuto al buio campagne e centri abitati. Il direttore Coldiretti Nuoro-Ogliastra, Alessandro Serra rilancia: «Stiamo raccogliendo le preoccupazioni di decine di nostri associati disperati per le perdite nei loro castagneti. Nelle prossime ore valuteremo quali iniziative porre in campo per tutelare un comparto che è il fiore all’occhiello della Barbagia di Belvì».

RIPRODUZIONE RISERVATA