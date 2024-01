La neve è in arrivo, lo skilift no 

La previsioni meteo parlano chiaro: nei prossimi giorni sul Gennargentu dovrebbero arrivare le nevicate abbondanti. E come da manuale, ritorna il malcontento di coloro che confidavano in un’apertura del nuovo impianto di risalita sul Bruncuspina, ancora fermo a 7 anni dalla sua realizzazione.

Malcontento social

E tramite il popolare gruppo Facebook “Quelli di Bruncuspina.com”, in concomitanza con la fine dell’anno, gli appassionati della montagna sono saliti sulle barricate. Ormai esausti nel vedere l’infrastruttura al palo: «La desolazione è anche nella strada per arrivarci – ha scritto un lettore del gruppo- la baita abbandonata insieme allo Sporting di Monte spada. Se la seggiovia fosse stata in funzione sarei salito fino in cima, anche senza neve. Il problema non è solo politico».

Gli operatori

Non da meno le preoccupazioni degli operatori turistici, come Delia Cualbu dell’Hotel al centro del paese: «In questo ponte festivo abbiamo registrato delle ottime presenze. Ma non abbiamo mancato, per l’ennesima volta, di domandarci cosa rispondere ai tanti che ci chiedevano del perché l’impianto non sia ancora fruibile». E poi: «La nostra montagna non è un’entità di serie b. Se le spiagge della costa restassero chiuse e dunque inaccessibili per anni si leverebbero le barricate. Non possiamo che chiedere, oggi più che mai, delle risposte celeri sulla riapertura. Che ben gioverebbe a tutta la Sardegna». Così Antonio Masini, presidente di “Welcome to Fonni”: «Sono consapevole che l’impianto sia un’importante risorsa per la Sardegna e il Gennargentu. Ma altrettanto convinto che nell’attesa che questo entri in funzione si debba dare forma ad iniziative positive di intrattenimento con la nostra montagna protagonista. Un esempio concreto non può che giungere dall’Apperiski dello scorso inverno, e partendo da questo ragioneremo su altre manifestazioni create in sinergia sul terrirorio».

«Non è in abbandono»

Daniela Falconi chiarisce: «Stiamo portando avanti un lungo iter con l’impresa che ha realizzato le opere affinché si giunga all’atteso collaudo. La situazione è complessa e non mi sento di fare proclami, ma certamente di dire che non ci fermeremo e continueremo a batterci per l’apertura»

Falconi smentisce che la struttura sia abbandonata: «Chi lo dice sbaglia. Ogni sei mesi demandiamo all’azienda incaricata di effettuare le manutenzioni, così da evitare danni da parte degli agenti atmosferici. I costi sono importanti e ammintano a 15 mila euro annuali».

E concludendo la prima cittadina precisa: Non posso che capire le preoccupazioni degli operatori e dei tanti appassionati della montagna. Ma il nostro impegno è e sarà massimo».