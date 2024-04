La neve di Aprile sorprende tutti 

Un colpo d'occhio anche solo impossibile da immaginare. Dal caldo torrido, quasi estivo, alla nevicata improvvisa l'11 di aprile è un attimo. Le bizzarrie del meteo non si placano, si imbattono pure sulle cime del Gennargentu. Ieri mattina il Brucuspina ha regalato uno spettacolo insolito, una mezza rarità. «In albergo avevamo un gruppetto di turisti tedeschi, di certo non pensavano di trovare freddo e neve: erano parecchio stupiti», afferma l'albergatrice fonnese Delia Cualbu. «Il loro commento è stato: «Siamo partiti dal nostro Paese per cercare il caldo sardo e il beltempo, invece qui sembra la Germania». Annamaria Pirellas, dal Parco Donnortei, aggiunge: «Siamo davanti a una primavera strana. La neve quest'anno si è vista pochissimo, nessuno pensava di trovarla a metà aprile. Comunque, adesso attendiamo davvero l'arrivo della bella stagione».

Stranezze

Gli esperti avevano previsto tutto. Da alcune ore parlavano di un'altalena metereologica pazzesca. Ovvero, temperature giù di più di dieci gradi e poi immediatamente su, in 24-36 ore. Certo, questa previsione assai azzeccata a Fonni e dintorni ha avuto forse un epilogo ancora più accentuato. «L'altro giorno qui da noi c'era un caldo incredibile, sembrava estate», afferma Daniele Serusi, titolare dell'agriturismo Parco Donnortei. «Poi, invece, è arrivato il freddo improvviso, addirittura in quota pure una spruzzata di neve». Delia Cualbu: «Mi sembrava di stare in Lapponia, non più a Fonni». Una scolaresca arrivata in mattinata da Capoterra mostra di gradire. Per la loro escursione in altura, tra i cervi e i mufloni del Parco Donnortei, non potevano chiedere di meglio. Un'aria tipicamente invernale, capace di lasciare un ricordo indelebile sulla comitiva partita dal Cagliaritano. «Non ci volevo credere, sebbene fossi stato avvisato del freddo pungente da un mio collega», confessa Giacomo Mattana, l'autista che ha accompagnato a Fonni gli studenti capoterresi. «Ho fatto giusto in tempo a prendere un piumino, prima della partenza. Alla fine, con questa neve l'11 di aprile, posso dire di aver trascorso una giornata bellissima e inaspettata».

Un'illusione

Gli esperti sono categorici, fanno capire come il freddo delle ultime ore debba essere un fuoriprogramma. Nel fine settimana torneranno sole e caldo, con quelle temperature tipiche del periodo. Questo l'auspicio degli albergatori montani: «Ora basta con la neve», sentenzia Delia Cualbu, con un pizzico di ironia: «In questa fase causerebbe solo confusione. Adesso, i visitatori vogliono altro. Vanno a caccia di relax, buon cibo e di un territorio magnifico da scoprire». Annamaria Pirellas conclude: «Le prenotazioni non mancano: la gente ora vuole il caldo».

