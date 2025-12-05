VaiOnline
Fonni.
06 dicembre 2025 alle 00:22

La neve cornice di Cortes apertas 

Ciaspolate in montagna, il centro del paese vestito a festa per tre giorni 

Fonni è una comunità in festa. Il freddo e l’aria pungente non fermano il lavoro di decine di volontari impegnati agli ultimi ritocchi della tappa di Autunno in Barbagia che da oggi a lunedì vedrà il paese animato. E la montagna ancora innevata invasa da turisti per le ciaspolate.

Il programma

Grande la regia di Comune, Pro Loco e associazioni. Gli eventi prendono il via stamane con l’apertura degli stand e la degustazione dei prodotti tipici, seguito dal percorso dei murales (recentemente restaurati) e la videoproiezione del documentario “s’orgiathu”, seguito dal XI edizione del premio “su piggioneddu ‘e prata” al Museo della Cultura pastorale (ore 11).A seguire nella storica dimora di Casa Mariolu l’appuntamento con “Fonnese per Caso” (11-15) per poi dare spazio agli appuntamenti del pomeriggio a Casa Cheru, con Su ‘Arrase’are Onnesu”, (l’anticipo e del canevale) seguito dalla vestizione degli Urthos e Buttudos e de Sas Mqscheras Limpias. Nel corso della serata, l’allestimento degli ambienti delle casa fonnese in Piazza dei Martiri, la vestizione dell’abito tradizionale, l’aperifolk e “su dopolavoro” promosso dall’Associazione Brathallos, fra balli sardi e partite a carte. Domani il proseguo. Spiccano il presepe vivente (10,30 e 15.00), la ferratura del cavallo (11.00 - Corso Carlo Alberto), la IV Rassegna dell’organetto (17,00 - Piazza La Marmora), il concerto dell’Immacolata nella Basilica dei Martiri (19).Lunedì, il gran finale “sa pippioladura de su ovaddu” (11.30) e l’attesa sfilata della maschere tradizionali delle 15,30.

Comune e Pro Loco

«Siamo entusiasti - commenta la sindaca Daniela Falconi - la rinnovata sinergia con Pro Loco e associazioni ha dato forma ad un programma che mette in mostra le eccellenze della comunità. Per i fonnesi le Cortes sono parte di un percorso più ampio che andrà avanti con gli eventi di Natale e Capodanno, puntando ad attrarre nuovi visitatori».Per la presidente della Pro Loco Grazia Cugusi «la collaborazione con istituzioni locali, associazioni, Gruppo Cortes, imprenditori e cittadini è stata proficua. Il mondo del volontariato ha dato il massimo per la nostra comunità».Sold out le strutture ricettive, che proporranno menu a tema: «Le Cortes segnano l’avvio di una stagione invernale che auspichiamo prosegua nel migliore dei modi - dice Alessandra Carta dell’Hotel ristorante Sa Horte. Siamo pronti ad accogliere i visitatori al meglio, fra produzioni caserecce di qualità e altri servizi che valorizzano l’immagine del paese».

