La neve continua a cadere, sarà un weekend bianco 

È uno scenario suggestivo quello del Gennargentu La coltre bianca ammanta le alture di Su Filariu, S’Arena e così Bruncu Spina e l’area di Monte Spada, con i primi visitatori in transito e le strutture ricettive sold in out in vista del weekend.

E mentre le previsioni meteo parlano di nuove precipitazioni per le prossime ore oltre i 600 metri, la montagna si conferma un attrattore, con varie ciaspolate in quota: «Le prenotazioni sono andate al completo in pochissime ore - racconta la guida ambientale fonnese Mauro Pinelli - domenica offriremo la possibilità di ammirare le vedute mozzafiato di Bruncu Spina, da una prospettiva che incanta intere generazioni».Gli fa eco Marianna Cadau, dell’Hotel Edera di Belvì: «Abbiamo puntato sulla rinnovata sinergia con gli operatori del territorio e per domani e domenica promuoveremo buon cibo e ciaspolate in vetta insieme agli amici di Your Sardinia Experience di Aritzo».

Nessun disagio alla circolazione con i mezzi spargisale di Anas, Provincia e Comuni impegnati senza sosta per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito, mentre da Desulo il sindaco Gian Cristian Melis auspica precipitazioni più generose: «Confidiamo che la neve possa portare benefici alle nostre comunità e nessun disagio fra linee telefoniche ed elettriche».

