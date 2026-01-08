VaiOnline
Barbagia.
09 gennaio 2026 alle 00:11

La neve continua a cadere, sarà un weekend bianco 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

È uno scenario suggestivo quello del Gennargentu La coltre bianca ammanta le alture di Su Filariu, S’Arena e così Bruncu Spina e l’area di Monte Spada, con i primi visitatori in transito e le strutture ricettive sold in out in vista del weekend.

E mentre le previsioni meteo parlano di nuove precipitazioni per le prossime ore oltre i 600 metri, la montagna si conferma un attrattore, con varie ciaspolate in quota: «Le prenotazioni sono andate al completo in pochissime ore - racconta la guida ambientale fonnese Mauro Pinelli - domenica offriremo la possibilità di ammirare le vedute mozzafiato di Bruncu Spina, da una prospettiva che incanta intere generazioni».Gli fa eco Marianna Cadau, dell’Hotel Edera di Belvì: «Abbiamo puntato sulla rinnovata sinergia con gli operatori del territorio e per domani e domenica promuoveremo buon cibo e ciaspolate in vetta insieme agli amici di Your Sardinia Experience di Aritzo».

Nessun disagio alla circolazione con i mezzi spargisale di Anas, Provincia e Comuni impegnati senza sosta per garantire la sicurezza degli automobilisti in transito, mentre da Desulo il sindaco Gian Cristian Melis auspica precipitazioni più generose: «Confidiamo che la neve possa portare benefici alle nostre comunità e nessun disagio fra linee telefoniche ed elettriche».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, la favola di Trepy

Il 19enne, all’esordio, acciuffa la Cremonese all’88’: 2-2 
l nello sport
Disagi su tutte le tratte: «Vagoni nuovi e puliti, ma i tempi sono inaccettabili»

Pendolari, una vita in ritardo «Più facile andare a Roma»

Cronaca di una giornata a bordo con i viaggiatori abituali: «Anni di promesse tradite, il servizio non migliora mai» 
Sara Marci
La polemica

Referendum, alta tensione sulla data

Il Governo vorrebbe fissare al 22 marzo il quesito sulla riforma della Giustizia 
Venezia

«Il 25enne giustiziato dal vigile»

La procura: lo ha sequestrato e portato in un campo, poi il proiettile alla testa 