Lanusei.
La neve artificiale imbianca il Natale 

L'Immacolata ha dato il via agli eventi natalizi. Il villaggio di Babbo Natale nella terrazza panoramica (con postazione selfie) resterà allestito per tutte le festività. Il programma è firmato dall'amministrazione insieme alla Pro Loco, in collaborazione con il centro commerciale naturale Le Falere, la Scuola civica di Musica e il comitato rione Corosa. E proprio sabato dal rione Corosa, come ogni anno, si accenderanno le luci di Natale. Il cartellone prevede sino al 30 dicembre iniziative in diversi punti del paese: laboratori, spettacoli itineranti, parata natalizia con trampolieri, spettacoli acrobatici, appuntamenti musicali, caccia al tesoro di beneficenza e il maxi tombolone. In alcune giornate arriverà la neve artificiale, sempre che il meteo non ci metta lo zampino.

Oltre alle le luci di Natale, a Lanusei, si sono accese anche le polemiche. Il capogruppo di minoranza Marco Melis è lapidario: «Lanusei merita di più». Parla di un programma «desolante, striminzito, quasi rionale». «Se non fosse per il contributo di cittadini e commercianti non ci sarebbe nulla si toccano solo alcune fasce di età, ma si escludono i giovani, quasi come se non esistessero». Un programma monco, senza neanche il Capodanno. Di tutt'altro avviso l'assessora al turismo Francesca Loi: «È un programma pensato per Lanusei, per i bambini e per le famiglie, per far uscire le persone, stare insieme, vivere la magia del Natale, incentivare il commercio». Per San Silvestro non è previsto nessuna festa. «Oltre il freddo è un po’ in azzardo, lo abbiamo visto in passato, anche per i tanti eventi in concomitanza. Difficile fare restare i giovani che preferiscono altre piazze della Sardegna». Insomma, è difficile competere.

