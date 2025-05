La neosindaca Svp leva la fascia tricolore 

Prima il gesto, poi le polemiche, infine la retromarcia. Ha fatto discutere il gesto della neo eletta sindaca Katharina Zeller, Svp, che durante l’insediamento in Municipio si è subito tolta la fascia tricolore per posarla sul tavolo. Nella scena, ripresa dalle telecamere, si sente Zeller chiedere al suo predecessore Dario Dal Medico, che l’aiuta ad indossare la fascia: «Sei sicuro che proprio devo?». Poi subito la toglie e aggiunge: «Mettiamola via, dai». Dal Medico reagisce infastidito, poi a ruota arriva la condanna del centrodestra provinciale. In Provincia di Bolzano la catena con la medaglia è equiparata alla fascia tricolore e quasi la totalità dei sindaci di madrelingua tedesca le preferiscono. Ma poi Zeller corregge il tiro: «Indosserò la fascia con il massimo rispetto in tutte le circostanze previste dal protocollo istituzionale, come sempre fatto anche dai miei predecessori di lingua tedesca».

