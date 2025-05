La neopromossa uta 2020 compie l’impresa il ko costa la retrocessione all’idolo 

Uta 2020 2

Idolo 1

Uta 2020 (4-3-1-2) : Firinu, Mameli (27’ st Cossu), Aretino, Piras, Boscu, Fusco, Licciardo, Ridolfi, Picciau, Amorati (42’ st Ricciardi), Sartorio (21’ st Suella). In panchina Angioni, Pibia, Virdis, Figus, Vacca, Arcibeni. Allenatore Saba.

Idolo (4-2-3-1) : Salis, V. Stochino, Murru (45’ st G. Stochino), Carboni, Mancosu (35’ st S. Biscu), Prieto, Ferreli, R. Biscu (24’ st Usai), Medde (30’ st Manca), Barrionuevo (35’ st Jammeh), Bottegal. In panchina Demurtas, Doa, Pablo, Piras. Allenatore Podda.

Arbitro : Sanna di Sassari.

Reti : st 16’ Bottegal, 35’ Suella, 40’ Ridolfi.

Note : ammoniti Boscu, Sartorio, Aretino, Licciardo, Firinu, Carboni, Medde, Usai; espulso Pibia; recupero 4’ pt – 6’ st; spettatori 600.

Uta. Dopo 180 minuti di battaglia è l’Uta a prevalere nella sfida playout contro l’Idolo. Il punteggio finale di 2-1 sancisce dunque la vittoria dei biancoverdi che mantengono la categoria e giocheranno anche l’anno prossimo in Promozione. A seguito dei due risultati maturati in 180 minuti (1-0 ad Arzana e 2-1 a Uta) il miglior posizionamento in classifica della squadra di Saba è stato decisivo. La gara è molto intensa, ricca di contrasti duri e poche occasioni. Una conclusione a fil di palo di Barrionuevo e il colpo di testa di Aretino sono gli unici pericoli.

Secondo tempo

Nella ripresa, l’Idolo sblocca la gara: ripartenza fulminea di Barrionuevo che verticalizza per Bottegal il quale fredda Firinu con un bel pallonetto. L’Uta si scuote e Carlo Saba inserisce Cossu e Suella per dare manforte all’arsenale offensivo. Proprio l’ultimo citato sarà decisivo: al 35’, dal cross arcuato di Boscu, è proprio Suella ad insaccare di testa all’altezza del secondo palo. Cinque minuti più tardi il gol che ribalta il punteggio lo mette a segno Nicolas Ridolfi. Dalla punizione di Picciau, è decisivo ancora Suella con la sponda per l’argentino il quale deve solo spingere in porta la palla del 2-1. Minuti finali incandescenti, ma l’Uta resiste agli attacchi e stronca le speranze dell’Idolo.

