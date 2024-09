La necropoli dimenticata: discariche nelle tombe e segnaletica inesistente 

La presenza delle antiche sepolture ad arco scavate nella roccia non è neppure segnalata. Un cartello all'ingresso del parco di Bonaria indica solo la colonia felina. Nessun riferimento all’area archeologica, come se la necropoli non esistesse.

In compenso qualcuno ha pensato di imprimere sull'asfalto, con un gessetto, una segnaletica “fai-da-te” per raggiungere più facilmente il Cimitero monumentale. All'interno del parco di Bonaria soltanto il verde è curato, mentre le tombe punico-romane versano in condizioni pietose, in stato di abbandono e grave degrado, con volte puntellate per scongiurare il rischio crolli, coperture in legno marcescenti con assi pericolanti alla base, pannelli informativi talmente vecchi da risultare ormai del tutto illeggibili, transenne e in alcuni casi anche erbacce e cumuli di rifiuti.

Il parroco

«Dispiace vedere le tombe in questo stato, per noi non è un bel biglietto da visita», commenta padre Eugenio Caramia, 63 anni, responsabile della Comunità dei Mercedari di Cagliari, nonché parroco di Bonaria, «la necropoli dovrebbe essere tenuta meglio e soprattutto valorizzata, anche installando una nuova cartellonistica. Non è un bel vedere, lungo la scarpata si possono notare rifiuti incastrati nelle reti metalliche di protezione dalle frane. Il problema è che ci sono giovani che di notte bivaccano nella soprastante piazzetta e gettano dall'alto bottiglie, lattine e perfino cartoni di pizza. Ripulire è un’impresa, dato che i rifiuti si fermano spesso in quota, a metà costone». Senza dimenticare i graffiti realizzati con la vernice spray sui muretti e lungo i camminamenti del parco. «Qualche controllo in più non guasterebbe», conclude il parroco, «specialmente nelle ore notturne». L’area verde, infatti, resta aperta con orario continuato dalle 5,30 del mattino fino alle 22.

La Soprintendenza

«Si tratta di un problema annoso e complesso che abbiamo già segnalato al Comune, con il quale abbiamo attivato un tavolo tecnico», riferisce la soprintendente Monica Stochino, «purtroppo al momento mancano le risorse da parte del Ministero. Come Sovrintendenza abbiamo peraltro tantissime criticità, anche peggiori di questa». La coperta è corta, insomma. «A Bonaria servirebbe un intervento importante», conclude Stochino, «un restauro conservativo dell’intero complesso, ma al momento non è possibile».

