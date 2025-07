La Necropoli di Istevene  e il sogno di rinascita 

Ottenuto il riconoscimento Unesco per le Domus de Janas di “Istevene” il Comune di Mamoiada annuncia il rilancio del sito, valorizzandone l’accessibilità.

Per la necropoli costituita da 6 tombe ipogeiche, c’è lo stanziamento di 150mila euro di fondi regionali che daranno forma ad un centro servizi e nuove passerelle a prova di barriere architettoniche.

Ai progetti avviati già dal 2018 dall’amministrazione locale, ne seguiranno degli ulteriori, una volta ottenute altre risorse ministeriali e Ras: «L’assessora regionale alla Cultura, Ilaria Portas - dice, soddisfatto, il sindaco Luciano Barone - ha destinato 15 milioni di euro per i 26 siti della Tentative lyst Unesco, nonostante siano state riconosciute solamente 17 Domus, fra cui le nostre».

E in attesa del vertice annunciato dalla presidente Todde per il prossimo 24 luglio a Villa Devoto, insieme a tutti i Comuni inseriti nella rete Unesco, il primo cittadino mamoiadino rilancia: «Il progetto per il rilancio di Istevene ammonta a 1 milione di euro. Siamo soddisfatti di poter partire con i primi interventi e, fiduciosi, di dare un ulteriore apporto ai cantieri dai prossimi mesi». Già chiaro il cronoprogramma: «A breve bandiremo la prima gara d’appalto. Si tratta di un percorso modulare che confidiamo di poter completare entro il 2026».Ma il sindaco guarda anche al prezioso lavoro finora svolto sulla Necropoli a due passi dal paese: «Il Consorzio Promakos, impegnato nella gestione del Museo del territorio, di cui Istevene fa parte, sta attraendo un gran numero di visitatori che sceglie tutto l’anno di visitare la necropoli. Ora rafforzeremo la partnership instaurata e faremo in modo che il paese accolga nuovo turismo culturale». (g. i. o.)

