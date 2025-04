La nebbia blocca il big-match, lo Jerzu per ora allunga 

Baunese Sosp.

Decimoputzu

Baunese : Falconetti, Fenude, Pendin, Usai, Monni, Incollu, Leite Mendes, Canu, Bonicelli, Mereu, Nieddu. Allenatore Masia.

Decimoputzu : Ena, Lai, Mura, Aly, Mameli, Cao, Milia, Mocci, Cacciuto, Collu, Cuccu. Allenatore Podda.

Arbitro : Putzolu di Cagliari.

Una fitta nebbia calata sul Comunale Planedda già nel primo pomeriggio ha impedito il regolare svolgimento della gara Baunese–Decimoputzu, partita di cartello della ventottesima giornata del Girone A.

Al fischio d'inizio del signor Putzolu di Cagliari la visibilità è già compromessa ma per cinque minuti le due squadre provano a giocare e la Baunese arriva anche a sfiorare il gol, al 4', con Leite Mendes, che colpisce la traversa con un tiro cross dalla destra. Trenta secondi dopo i ventidue calciatori vengono letteralmente inghiottiti dalla nebbia e il direttore di gara, dopo aver chiamato a colloquio i due capitani, decide di sospendere la partita. Quarantacinque minuti di attesa, come da regolamento, non portano nessun miglioramento delle condizioni meteo e il triplice fischio dell’arbitro sancisce la sospensione della gara.

Nei prossimi giorni le due squadre conosceranno la data in cui dovranno recuperare la gara (probabilmente sabato prossimo). (g. p.)

